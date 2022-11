Mundial de Qatar 2022: Horario y dónde ver en tv el Gales - Irán

Gales contra Irán, un partido puede ser decisivo ya y que se disputa el viernes 25 de noviembre a las 11:00, hora peninsular española, y que podrá verse en televisión a través de Movistar y de la app Gol Mundial.

Para Irán es decisivo porque en caso de derrota, diría adiós a sus aspiraciones de llegar a octavos de final, después del 6-2 que recibió en el estreno contra Inglaterra. “El primer partido no fue fútbol por todo lo que le rodeó. Nuestra Copa del Mundo empieza ahora. Ahora tenemos que conseguir esos seis puntos y hacer feliz a nuestra gente”, aseguró Mehdi Taremi, atacante de Irán, en referencia a que escucharon el himno, que tiene letra, en absoluto silencio, sin ni siquiera mover la boca, sin cantar, en protesta por la represión hacia las mujeres en su país. “Con todo el respeto, me gustaría decir algo: lo que yo diga aquí no va a tener ningún efecto. Algunos lo entenderán o no. Lo que puedo hacer es jugar al fútbol. No quiero hablar de problemas políticos. No estamos bajo ninguna presión, estamos aquí para jugar al fútbol”, añadió el delantero.

No hacéis esas mismas preguntas a otros países que pueden tener problemas CARLOS QUEIROZ

La actitud de la selección iraní fue muy valiente y ha despertado los halagos de todo el mundo, pero también que el fútbol haya quedado a un lado para ellos en una cita como el Mundial, lo que enfadó al seleccionador Carlos Queiroz: “La prensa tiene derecho a preguntar. Para nosotros no hay problema, pero es importante que si nosotros respetamos, vosotros respetéis. No hay nada malo que la prensa pregunte lo que quiera. Nosotros tenemos la libertad de responder o no. Lo que me extraña es que no hacéis esas mismas preguntas a otros países que pueden tener problemas también. No creo que sea justo preguntarles solo a ellos y juzgarles”.

Bale, en forma

“Es una oportunidad para disfrutar del fútbol. Ellos tienen a Bale, son un equipo fantástico con una afición que aprieta mucho. No podría haber un ambiente mejor para poder disfrutar de un partido. Tenemos muchas ganas porque los jugadores están tranquilos y mañana tenemos un rival propicio para disfrutar”, insistió el técnico portugués de Irán, deseando hablar de fútbol. Bale comenzó el Mundial de Qatar con muy buenas sensaciones. “Aparezco en los momentos importantes”, aseguró el galés, autor del gol del empate ante Estados Unidos, de penalti, y al que no le falta razón, como se vio también en su trayectoria en el Real Madrid.