El Luis Enrique fake: “¡Periodistas, hijos de puta!”

Luis Enrique y Federación Española decidirán hoy jueves o mañana viernes si continúan juntos tras la derrota contra Marruecos en los penaltis en el Mundial de Qatar. No parece que vaya a seguir siendo entrenador de la selección nacional porque las críticas han crecido mucho. Son pocas las voces que piden que se queda y muchas las que quieren que se vayal: desde muchos periodistas hasta programas de televisión como El Hormiguero, donde varias voces pidieron el adiós del técnico. Hasta antiguos colaboradores del entrenador.

Además, en el programa, Carlos Latre imitó al entrenador: ““Ya está aquí el mejor streamer de la historia”, decía nada más comenzas su imitación.”Tienen todos los niños los mismos nombres: Fati, Gavi, Pedri... parecen Los payasos de la tele”, bromeaba acerca de los centrocampistas. Y caracterizaba al entrenador con un último mensaje definiitvo: “en Marruecos ahora mismo me adoran”, decia para acabar: “¡Periodistas, hijos de puta!”.

⚽️ Hoy ha venido a divertirse, el doble de acción del seleccionador nacional de fútbol, ¡Luis Enrique! #KiraJuliánEH pic.twitter.com/MpJSq5oz3N — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 7, 2022

El día antes Juan del Val había lamentado una de las características de la personalidad de Luis Enrique, la soberbia: “No tiene ninguna autocrítica. Yo estoy completamente de acuerdo con lo de su soberbia, se enfrenta permanentemente a la prensa y a toda la afición, diciendo prácticamente que nadie sabe de fútbol más que él. Y luego tiene cero autocrítica. Solo hemos ganado un partido y hemos tirado una vez a puerta contra Marruecos en 120 minutos. Pero él está contento, roza prácticamente la perfección y nos vamos a casa en octavos” y criticaba algunas de sus decisiones: “Hay una cosa que ha pasado desapercibida, pero es que Luis Enrique ha decidido él solo que la Selección iba a cambiar su indumentaria tradicional porque a él le encanta el rojo. La indumentaria es camiseta roja y pantalón azul, pero él la ha cambiado a todo rojo porque quiere. Eso es lo que explica su soberbia, como a él le encanta el rojo, pues se cambia al rojo. ¡Es alucinante!””.

El periodista Rubén Amón también dejó clara su opinión. “ay razones para sentirse muy frustrado y desengañado a la vez. Hemos jugado cuatro partidos, hemos ganado uno, perdido otro y empatado dos. Nos sentimos muy frustrados porque nuestro juego fue enormemente previsible, también por la actitud del propio entrenador, que calificó a sus jugadores con un sobresaliente bajo. Con esta soberbia es muy difícil que consigas convencer a la opinión pública. Pedirán la cabeza de Luis Enrique, pero aquí no dimite ni Marlaska ni Irene Montero, mucho menos un entrenador. Salir de octavos de esta manera tan pobre, me parece muy difícil de salvar”,”, dijo. Mientras que María Dabán fue irónica: “Escuché al seleccionador decir que había pedido a los jugadores que lanzaran 1.000 penaltis para practicar, supongo que los tiraron todos fuera porque no han metido ni uno”, dijo.

Miguel Lago aportó una opinión más futbolera: “La cosa era muy sencilla. Luis Enrique, Iago Aspas está en Vigo viendo el Mundial por la tele. Llega a estar ahí y el resultado hubiera sido otro. Te lo dije desde el principio y no me has hecho caso”. Además, criticó a Rubiales: “Esa distancia de la que habla Juan del Val es la que le ha permitido su jefe Luis Rubiales, el primer responsable y es el que tendría que estar hoy en su casa. El señor Rubiales es lo peor que le ha pasado al fútbol español jamás. Hace bueno a Villar”.