Noppert: del paro y estar recuperándose de una lesión con una bici estática casera a intentar parar a Messi en el Mundial

Era el verano de 2020 cuando los familiares de Andries Noppert hablaron con él. El padre: que si no pensaba que había llegado el momento de replantearse su futuro. La mujer: que qué le parecía la opción de intentar ser policía, que ella lo veía. Hubo discusiones y Noppert se escuchó a sí mismo: quiero seguir probando. Estamos acostumbrados a escuchar algunas frases de Mr. Wonderful, que «querer es poder» o que «si te esfuerzas y luchas por algo lo consigues», y no son verdad, a veces no sucede por mucho empeño que se ponga, es la vida. Pero a veces sí...

Cuando se produjeron todas esas conversaciones las circunstancias no eran las idóneas para el portero: en ese momento estaba sin equipo, lesionado y además habían sido meses duros por el confinamiento y la pandemia. En declaraciones al periódico online neerlandés «Nu», Noppert cuenta que tenía una bicicleta vieja y había unas piedras en su jardín y que con todo ello se construyó una estática para hacer la rehabilitación. Su pasado en el fútbol tampoco es que hubiera sido de súper élite. Creció en las categorías inferiores del Heerenveen y fichó por el Breda, también para empezar en la cantera. Llegó al primer equipo y la temporada 2017/18 tuvo una primera experiencia en la Eredivisie, la Primera División de Países Bajos: jugó tres partidos y encajó diez goles. A mitad de ese curso lo intentó en la Serie B, en Italia, en el Foggia, donde apenas contó: cinco encuentros en lo que quedaba de esa campaña y tres en toda la 2018/19. Volvió a su país para jugar en el Dordrecht, de la Segunda de Países Bajos: dos jornadas y llegó la primera lesión en la rodilla; y cuando iba a reaparecer, recayó y tuvo que ser operado y hasta fue apartado del equipo.

El más alto del Mundial: 203 centímetros

Total, que estamos en el comienzo del curso 2020/21 y Noppert estaba en el paro y seguía recuperándose. El reinicio fue en enero de 2021, cuando ficha por el Go Ahead Eagles, club conocido por haber formado a futbolistas como Overmars, que también estaba en Segunda. Noppert fue suplente ese medio año, pero el equipo subió. También comenzó en el banquillo al siguiente ya en la Eredivisie, pero por la mitad, a finales de enero, da el puñetazo en la mesa y se hace con un puesto. Disputa 15 partidos en la máxima competición de su país y llama la atención del Heerenveen, que lo contrata y se cierra el círculo: allí empezó y allí regresó. En lo que llevamos de esta temporada ha disputado los 14 partidos.

La sorpresa fue que Van Gaal lo llamara para la selección de Países Bajos en septiembre para el final de la Nations League. Fue convocado, pero no participó. Nadie esperaba que estuviera en la lista del Mundial, pero lo hizo. Y más impensable todavía era que arrancara en Qatar como titular, pero ocupó la portería ante Senegal, y fue decisivo porque la diferencia en ese encuentro la marcaron los porteros: Mendy, el africano, que juega en el Chelsea, falló; mientras que él paró las oportunidades del rival. «Por supuesto que es un riesgo, pero también puse a Van der Sar cuando tenía 19 años», apuntó Van Gaal sobre la apuesta por un guardameta que solo llevaba 32 partidos en Eredivisie.

The supersaves from our Dutch Giant Andries Noppert 💪 pic.twitter.com/Df8MJOqN7r — i Am sterdam❌❌❌ (@Rene_Amsterdam) December 3, 2022

A Noppert, el futbolista más alto de campeonato con sus 203 centímetros, se le ha precipitado todo e incluso tras ese estreno se le bloqueó WhatsApp de todos los mensajes que le llegaron. Solo ha encajado un gol en todo el Mundial, el del empate contra Ecuador, pero ahora en los cuartos de final le espera la Argentina de Messi, al que no teme: “Es un gran jugador pero también suele fallar. Lo hemos visto en este torneo. Es como nosotros, un ser humano. Claro que es bueno pero también puede fallar”.