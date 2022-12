Mundial de Qatar 2022. El “Dibu” Martínez o cómo parar penaltis desde la provocación

Los titulares de la victoria de Argentina ante Australia en los octavos se los llevó Messi, pero hubo otro protagonista: Emiliano Martínez, con su parada a Garang Kuol en el último segundo que evitó la prórroga. La celebración fue como la de un gol: el portero en el suelo y varios compañeros encima, dándole las gracias. Se hizo notar así el guardameta en un Mundial en el que se había jurado que iba a estar. Porque el de hace cuatro años en Rusia lo vio desde la grada y cuando Argentina perdió contra Francia, le dijo a su hermano: «El próximo lo tengo que jugar yo».

Es la historia de su vida, el persistir hasta que le llega la oportunidad, y aprovecharla. Nació en Mar del Plata en una familia humilde, que a veces incluso tenía dificultades para obtener dinero para comer. A los 10 años vio cómo River y Boca le rechazaban, cuando era un chico ya espigado aspirante a portero que creció al lado de su hermano Alejandro, al que considera su ídolo. Su destino fue finalmente el Independiente de Avellaneda: cambio de ciudad y a empezar a vivir en la pensión del club. Le costó muchas noches de llanto. Allí fue donde le pusieron el mote de Dibu, por la serie que daban por televisión «Mi familia es un dibujo». Una vez adaptado al club empezó a destacar y fue llamado por la selección sub’17 de Argentina para el Suramericano de Chile, en 2009. En ese torneo su papel no escapó a los ojeadores del Arsenal, que le captaron, y unos meses después le llevaron en avión a Londres. Lo ficharon para la cantera a cambio de 1,5 millones de euros en el verano de 2010. Tenía 17 años. Era una gran oportunidad, pero también era volver a empezar, esta vez en un país diferente, con un idioma del que no hablaba ni una palabra. Su crecimiento como «gunner» no fue un camino de rosas porque pasó muchas temporadas en las que era cedido a un equipo y a otro y nunca terminaba de ser titular: el Oxford United, el Sheffield Wednesday, el Rotherham United, el Wolverhampton e incluso estuvo un año en España en el Getafe, donde apenas disputó cinco partidos. No se hacía con el puesto en ningún lado e incluso tuvo que recurrir a la ayuda de un psicólogo (con el que sigue hablando) para manejar la situación, porque estaba perdiendo la ilusión.

El momento le llegó después de la pandemia. Leno, el portero titular del Arsenal, se lesionó y tuvo que acabar él la temporada, firmando un tramo final fantástico y siendo decisivo en la conquista de la FA Cup. Después de eso fue traspasado al Aston Villa donde ya sí pudo demostrar su potencial, lo que le abrió las puertas de la selección. Otra oportunidad delante que no soltó y que le llevó a ser uno de los actores principales en la Copa América que ganó Argentina y que supuso una liberación para Messi. Las semifinales ante Colombia se decidieron en los penaltis, y él detuvo tres. Algunos estudios señalan que es el portero que psicológicamente más influye en los lanzadores, y otro ejemplo fue una pena máxima contra el Manchester United el curso pasado. Era el descuento y el «Dibu» ignoró al lanzador, Bruno Fernandes. Sólo miraba a Cristiano Ronaldo y le retó: «Vamos, patealo vos». CR se fue y su compañero, que presenció toda la escena, mandó después el tiro a las nubes.

«En la cancha parezco un arrogante, pero no soy así, es la adrenalina, quiero ganar. Fuera trato de dar ejemplo», dijo en una entrevista en «Clarín». Después de Messi, es uno de los favoritos de la albiceleste para los niños.