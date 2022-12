El extraño mensaje de Benzema a horas de la final: “No me interesa...”

Aunque no estará sobre el césped ni ha jugado un solo minuto durante este Mundial, Karim Benzema está siendo el protagonista absoluto de la final que este domingo disputarán Francia y Argentina en el estadio de Lusail. El pasado 19 de noviembre, la selección francesa sufría un duro golpe. Karim Benzema se quedaba oficialmente fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022 antes de comenzar. Desde entonces, mucho se ha especulado con la mala relación que el jugador mantendría con Didier Deschamps y algunos de los componentes de la plantilla.

De hecho, y aunque existía la posibilidad de que el futbolista se recuperase durante el Mundial y pudiera acabar participando en alguna de las eliminatorias, Benzema no ha regresado a la concentración de Francia y no parece que vaya a estar en Qatar mañana para animar a sus compañeros Durante las últimas horas han corridos ríos de tinta sobre el desdén del seleccionador Didier Deschamps con Karim Benzema y su oposición a que el delantero galo pudiera unirse al equipo para disputar la final. También sobre la idea del presidente de la República, Emmanuel Macron, de viajar a Qatar acompañado no solo de Karim Benzema sino también de los lesionados Pogba o Kanté. Pero nada de esto ocurrirá.

Y en medio de tanta especulaciones, el francés ha publicado un enigmático mensaje en Instagram para añadir más picante a la polémica. “Eso no me interesa”, escribió el jugador del Real Madrid junto a una foto con un gesto entre contrariado y pasota.

Una relación rota

No sabemos si se refiere a la polémica en torno a su presencia en Qatar o un gesto de desprecio hacia el seleccionador francés Didier Deschamps que no ha querido ni responder a una posible reincorporación de Benzema. Lo que parece claro que la relación entre ambos no es buena. Según el diario L’Equipe, Benzema considera que podría haberse recuperado durante el Mundial para ayudar a su selección y eso ha provocado la ruptura tota con el técnico de los “Bleus”.

Benzema, en todo caso, sigue estando inscrito con Francia en el Mundial porque el seleccionador galo no llamó a nadie para sustituirle y, si los Blues revalidan el título conquistado en Rusia en 2018, también se proclamaría Campeón del Mundo a pesar de no haber participado.

Es por ello que aunque no jugara ni un solo minuto, la FIFA consideraría que Benzema forma parte de la selección francesa y consecuentemente, sería reconocido como campeón del mundo.

Pero además del título, el delantero madridista se llevará un suculento botín. Benzema sigue estando en las cuentas de la FFF y recibirá el mismo premio que el resto de futbolistas de Francia.

Si la selección de Deschamps consigue alzarse campeón de la Copa del Mundo, Karim recibirá 400.000 euros, según recogen los medios galos. Además, la FFF dará a sus futbolistas 285.000 euros en el caso de que caigan derrotados en la gran final.