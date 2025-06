Lo nunca visto: los suplentes del Dortmund ven el partido contra el Mamelodi por tv en el vestuario huyendo del calor

El Borussia Dortmund venció al Mamelodi Sundowns y pasó un mal rato al final, pues el conjunto surafricano marcó y se acercó a un gol, pero el 3-4 ya no se movió. Jobe Bellingham, el hermano del futbolista del Real Madrid, un calco físico a él (no son gemelos, Jude es dos años mayor), marcó un gol y fue nombrado MVP.

Una de las imágenes del duelo no estuvo en el campo, estuvo en el banquillo. El encuentro se disputó en el TQL Stadium de Cincinnati y empezó a las 12:00 horas. Había alrededor de 33 grados, y los suplentes del Dortmund se fueron a ver el partido por televisión al vestuario.

“Nuestros suplentes vieron la primera mitad desde el vestuario para evitar el sol abrasador del TQL Stadium. Nunca habíamos visto eso antes, pero con este calor, tiene todo el sentido”, acompañó el Dortmund la imagen. Un mensaje para la FIFA.

Han sido muchas las quejas de los equipos por los horarios de los partidos. “El partido ha estado claramente marcado por la temperatura. Está muy bien el horario para que en Europa lo vean por televisión, pero los equipos se resienten", aseguró Luis Enrique, tras el PSG - Atlético, pese a que su equipo ganó 4-0. El negocio no entiende de salud. En la pausa de hidratación obligada, se veía a los futbolistas no sólo bebiendo agua, también con toallas con hielo en la cabeza para bajar la temperatura corporal. Más explícito fue Marcos Llorente, el “todocampista” del Atlético: "Nadie está acostumbrado a jugar a estas horas en Europa. Yo tenía tanto calor en los dedos que me dolían las uñas de los pies, no podía arrancar y frenar. Es terrible, pero como es para todos no hay queja".