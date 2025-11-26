Olympiacos - Real Madrid: horario y dónde ver online TV, UEFA Champions League

El Real Madrid viaja este miércoles a Atenas para enfrentarse al Olympiacos en el duelos correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de UEFA Champions League. Superado el ecuador de esta parte de competición, los madridistas quieren dejar atrás las malas sensaciones en esta racha reciente de encuentros frente a un viejo conocido en la liga española.

Un Madrid con urgencias y bajas sensibles

Aun digiriendo el partido en Elche y el ambiente que dejó en el vestuario, el Real Madrid se enfrenta a otro test clave. El conjunto dirigido por Xabi Alonso debe reponerse rápidamente de altibajos recientes y encontrar la estabilidad que le permita resetear la decepción acumulada. El choque contra el Olympiacos de José Luis Mendilibar en Atenas, lejos de ser un mero trámite, se convierte en una de esas citas que podrían marcar el rumbo continental del equipo blanco.

Los últimos resultados han encendido las alarmas en el entorno merengue. El conjunto blanco llega al envite con una racha de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria: dos empates en LaLiga frente a Elche y Rayo Vallecano, y una dura derrota ante el Liverpool en Anfield que dejó un sabor amargo. Estas sensaciones preocupan a la plantilla y a su técnico, más cuestionado desde que aterrizó en Valdebebas y que necesita un golpe de autoridad para reconectar con la competitividad que mostraron al inicio del curso.

Para el partido en Grecia, Alonso recupera a hombres clave como Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni, aunque todavía deberá lidiar con bajas sensibles: Carvajal, Militao y Mastantuono no estarán disponibles. David Alaba, por su parte, es duda tras una sobrecarga muscular reciente, lo que limita aún más las opciones defensivas blancas.

Además, Thibaut Courtois no ha podido viajar con el equipo por una gastroenteritis, lo que abrirá la puerta del arco a Andriy Lunin. Será una oportunidad para el ucraniano, que aún no ha disputado ni un minuto esta temporada.

El Real Madrid afronta su quinto partido de la fase de liga de Champions League en una séptima posición que le otorgaría provisionalmente el pase a octavos de final: tres victorias frente a Olympique de Marsella, Kairat y Juventus avalan al conjunto blanco que solamente se dejó puntos en la derrota en Anfield ante el Liverpool. Un triunfo en Atenas supondría que los madridistas certificaran virtualmente su presencia entre los 24 primeros puestos de la clasificación.

Un Olympiacos que quiere aprovechar su momento local

Del otro lado, el Olympiacos afronta este partido en una fase difícil de su campaña europea: todavía no ha logrado una victoria en la Champions y acumula apenas dos puntos tras cuatro jornadas. Su posición en la tabla invita a la urgencia, pero el equipo griego se presenta en buen momento en su competición doméstica. Lideran su liga con una serie de triunfos consecutivos, lo que demuestra que, lejos de su bestia negra en Europa, pueden rendir con solidez y confianza.

Bajo la dirección de José Luis Mendilibar, el Olympiacos ha adaptado un estilo competitivo y pragmático. Su rendimiento local podría darles la motivación necesaria para presionar a los madridistas aprovechando además la baja de Courtois, que ya en Anfield fue determinante para sostener al equipo merengue.

El equipo griego lleva en su registro europeo dos empates contra Pafos y PSV y dos derrotas contra Arsenal y FC Barcelona, un calendario difícil que le ha llevado a ocupar la 32ª posición antes de enfrentarse contra el Real Madrid.

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el Olympiacos - Real Madrid?

El partido correspondiente a la jornada 5 entre Olympiacos y Real Madrid se disputará en el estadio Georgios Karaiskakis de Atenas este miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas (hora peninsular española). El partido será arbitrado por el colegiado británico Michael Oliver.

¿Dónde ver online y TV en directo el Olympiacos - Real Madrid?

El duelo será televisado por Movistar Plus+ a través de sus canales M+ Liga de Campeones. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).