Oscar Ruggeri arremete contra Lamine Yamal y su padre: "Tiene que bajarle los humos"

Oscar Ruggeri, exjugador del RealMadrid y campeón del mundo con Argentina en 1986, actualmente es comentarista deportivo en programas principalmente de ESPN. Reconocido tanto por su trayectoria en las canchas como por sus opiniones contundentes y sin filtros, Ruggeri volvió a generar revuelo con sus recientes declaraciones hacia una de las jóvenes promesas del fútbol mundial, Lamine Yamal, y su entorno familiar.

En una reciente emisión del programa F90, Ruggeri no dudó en criticar abiertamente la actitud y las declaraciones públicas de Lamine, a quien calificó como un gran jugador, pero le exigió "bajar los humos". Además, extendió este llamado a la humildad al padre de la joven estrella del Barça, Mounir Nasraoui, indicándole que debe "ubicarse y no meterse". El exdefensor argentino fue enfático al comparar la situación con la del papá de Lionel Messi, Jorge Messi, quien según él, nunca se involucró públicamente en la carrera del astro. "¿Ustedes vieron al papá de Messi aparecer? El chico dijo una barbaridad. Le tienen que enseñar porque es un buen jugador pero esas cosas le hacen mal", expresó Ruggeri, dejando entrever su descontento con ciertas actitudes altivas que considera perjudiciales para la imagen y carrera de la joya culé.

Las declaraciones de Yamal que molestaron a Ruggeri

El reproche de Ruggeri, al que calificó como una "barbaridad", tiene un foco particular en unas declaraciones recientes de Lamine Yamal relacionadas con el Balón de Oro. El exfutbolista interpretó que algunas expresiones del jugador sobre la posibilidad de ganar este prestigioso premio fueron un "dardo" hacia Messi. Sin embargo, Lamine Yamal siempre ha manifestado públicamente su profunda admiración y respeto hacia Lionel, dejando claro que su objetivo es forjar su propio camino sin caer en presiones ni comparaciones que puedan afectarlo.

Polémicas recientes de Mounir Nasraoui

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, acostumbrado a sus acciones controversiales, ha vuelto a llamar la atención. En primer lugar, su desconocimiento sobre quién es Nicki Nicole, la reconocida cantante argentina con la que se le vinculó sentimentalmente a Lamine en un amorío fugaz, generó sorpresa y rechazo en redes sociales. Nasraoui respondió con indiferencia, mostrando una actitud distante ante estas especulaciones, lo que fue interpretado por muchos como una falta de conexión o interés en la vida personal de su hijo.

Además, su última extravagancia que ha dado de qué hablar es la instalación de un maniquí en su casa, colocado al lado del ya conocido mural en el que padre e hijo aparecen retratados (con un claro desequilibrio de protagonismo en cuanto al tamaño de los rostros), y delante de este, ahora, una figura con gafas de sol, camiseta de entrenamiento del Barça y pantalones cortos, imitando el característico gesto del joven jugador.

Este detalle, que parece un homenaje curioso y excéntrico a su hijo, fue ampliamente comentado y criticado por su excesiva ostentación y por alimentar la atmósfera mediática que rodea a la familia Yamal. Estos eventos mantienen la atención pública no solo en la carrera de Lamine, sino también en su entorno familiar.