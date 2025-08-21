La sorprendente reacción del padre de Lamine Yamal a la relación de su hijo con Nicki Nicole: "No sé quién es"

Lamine Yamal y Nicki Nicole han sido pillados paseando por las calles Mónaco. Aunque ninguno de los ha confirmado su relación, todas las miradas están puestas en el futbolista y la artista, que conformarían uno de los romances más inesperados del verano. De hecho, en las últimas horas, ambos han compartido un story en Instagram jugando a un videojuego, alimentando aún más los rumores sobre su incipiente relación.

Las llamativas palabras del padre de Lamine Yamal

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, ha sido el último en pronunciarse sobre el presunto noviazgo de su hijo con Nicki Nicole, la estrella de la música argentina. El progenitor del futbolista ha negado ante la Prensa que conozca a la joven artista, concediendo unas declaraciones de lo más llamativas a Europa Press.

"Es que no sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida", ha comenzado diciendo Mounir Nasroui al ser preguntado por Nicki Nicole.

"Esas cosas son tonterías, son cosas de niños. Yo voy a estar viendo a mi hijo, con quién está saliendo, con... Por favor, tío, un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo", ha explicado el padre de Yamal, dejando claro que no se mete en la vida privada de su hijo.

Mucho más tajante se ha mostrado Moinur Nasraoui al ser preguntado por el supuesto fondo de pantalla del móvil de su hijo con una foto de Nicki Nicole: "¡Qué va, hombre! Eso no me lo creo yo. Como lo haga eso, tío, a mí, pues vamos. No, tío. Él tiene hermanos, tiene familia, tiene madre, tiene padre, tiene abuela. No tiene que poner ahí. No sé quién es ni la Nicki Nicole esta, ni me interesa la pobre chica. No lo sé".

"Yo no quiero saber nada. Es respetable que tengan su vida, me da igual. Yo hablo con mi hijo, pero en nuestras tradiciones tenemos respeto hacia los hijos, y los hijos hacia los padres. Mi hijo no me va a venir a decir 'papá tengo novia'. Esas son cosas privadas suyas, no son mías. Cada uno con lo suyo. No sé quién es ni la edad que tiene esta chica. Es qué me has puesto entre la espada y la pared. No sé. Es que no sé quién es la Nicki Nicole. No me va este rollo, tío. No me va, de verdad. Mira cómo voy, soy súper megaurbano, ¿ves? Sí, sí. Pero que no me gusta el Bizarrap este, ni ocho cuartos, ni... No me interesa. No me interesa la música nacional, a mí, sinceramente. Yo escucho música estadounidense, no escucho música de España entonces no tengo nada que decir. No conozco la gente de aquí", ha zanjado el padre de Lamine Yamal.

Quién es Nicki Nicole

Nicki Nicole es una de las artistas urbanas más conocidas de Argentina y una estrella del género a nivel mundial. A punto de cumplir 25 años, se ha convertido en un referente de la música y acumula más de 20 millones de seguidores en Instagram. Este verano, además de su popularidad en la industria musical, acapara todas las miradas por su posible relación sentimental con Lamine Yamal, la estrella del F.C Barcelona. Aunque ninguno de los dos ha confirmado su noviazgo, ambos continúan alimentando los rumores sobre un posible noviazgo a raíz de que la pareja hubiera sido sorprendida besándose en una discoteca a principios de agosto.

"Me ha llegado por una fuente de la que me fío mucho, una chica que nunca falla cuando me da información. Me cuenta que en la fiesta de cumpleaños de Lamine no se liaron, aunque sí que hubo mucho tonteo", desveló Javi de Hoyos, explicando que el beso tuvo lugar "el 24 de julio. Fueron a una discoteca en la playa y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las cuatro de la madrugada". Desde entonces, todas las miradas están puestas en Lamine Lamal y Nicki Nicole. ¿Acabarán confirmando su relación tras haber sido pillados de vacaciones en Mónaco?