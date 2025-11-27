La pasión del alcalde de Nueva York por el fútbol español: ama a Bellerín, fue accionista de un club y se inspira en otro futbolista catalán

El nuevo alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, un socialista demócrata nacido en Uganda de padres indios, derrotó al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa, en una de las contiendas más sorprendentes de los últimos tiempos. Cuomo, que intentó volver a la política tras su escándalo de acoso sexual, terminó siendo víctima de su propio historial y del apoyo incómodo de Trump en los últimos días de campaña. El nuevo alcalde basó su campaña en propuestas muy concretas para hacer que la ciudad “sea habitable de nuevo”: congelar los alquileres, ofrecer autobuses gratuitos, abrir supermercados municipales y aumentar la protección laboral.

El fútbol como inspiración

Pero además de la política Mamdani tiene otra pasión que le ha servido de inspiración en sus carrera hacía la alcaldía: el fútbol. Para él, el fútbol forma parte de su historia. Por lo tanto, cuando habla de este deporte, no lo hace solo como aficionado, sino como alguien que cree que refleja la sociedad misma.

Mamdani, en la Copa Keffiyeh en Astoria Park, un torneo de fútbol benéfico Instagram

Una afición que le llevó en septiembre a lanzar una petición llamada «Basta de avaricia». Esta petición solicitaba a la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, que revirtiera su política de precios dinámicos para la Copa Mundial masculina de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio del próximo año. También pedía a la FIFA que restableciera un límite a la reventa de entradas para el torneo y que reservara el 15 % de las entradas con descuento para residentes locales.

Creció lejos del bullicio de Nueva York, en Uganda, donde el fútbol de fin de semana llenaba de alegría todos los hogares. Además, su pasión por un equipo de Inglaterra comenzó a destacar por encima de todos los demás: el Arsenal. Para Mamdani, ser hincha del Arsenal no es solo una cuestión deportiva. Es un sistema de creencias. "Tenía imanes de los Invencibles (el equipo del Arsenal que ganó la Premier League 2003-04 sin perder ninguno de los 38 partidos) en mi nevera" ha revelado en más de una entrevista.

Su disciplina, belleza y ritmo de ataque lo cautivaron desde niño como también lo hicieron el carácter de sus jugadores y los principios de su entrenador favorito Arsène Wenger. Además, ese entrenador formó sus equipos basándose en la inteligencia y el respeto, en lugar del poder y el dinero. Mamdani admiraba eso profundamente.

"Me recuerda que el liderazgo puede ser amable, que el éxito puede provenir de la paciencia y la fe. Además, me enseñó a valorar el esfuerzo colectivo, algo que ahora intento aplicar en la política", declaró en una entrevista en The Guardian.

"Amo a este hombre"

Una pasión futbolera que tiene muchos vínculos con España. En las últimas horas, el primer alcalde musulmán y milenial de Nueva York se ha vuelto viral al profesar su amor por Héctor Bellerín. En su última aparición en televisión este lunes, en el programa The Adam Friedland Show, el político ha recibido un saludo muy especial de Héctor Bellerín, lateral del Real Betis Balompié, que envió un vídeo mostrando su admiración por el político.

“Igual no me reconoces con este pelo, este escudo y este bigote”, comienza el mensaje del bético, vestido con la ropa deportiva del club en el que ahora milita. “Sí, ese es el escudo del Betis”, respondía el alcalde a la par que continuaba reproduciéndose el vídeo. “Adam [el presentador] me dijo que ibais a ver el derbi juntos [refiriéndose al partido que enfrentó el domingo al Arsenal y al Tottenham, con victoria para el local]. No sé si habéis visto este vídeo antes, después o a media parte, pero estoy seguro de que ganamos de alguna manera. Ser fan del Arsenal está muy relacionado con ser una persona jodidamente cool. Y mi teoría está verdaderamente comprobada”, dice Bellerín.

Y continua: “Incluso en España sentimos la energía de lo que ha pasado. Es realmente necesario. Eres lo que necesita Nueva York ahora mismo, lo que necesita el mundo ahora mismo. Te envío un montón de amor y respeto desde aquí. De un gran fan del Arsenal y antiguo jugador del Arsenal, a un gran fan del Arsenal también”. “Amo a este hombre”, respondió el alcalde tras ver el vídeo.

Pero este no es el único vínculo del alcalde neoyorquino con el fútbol español. Con 21 años, se convirtió en accionista del Real Oviedo, cuando el club estaba a punto de desaparecer y ha confesado que el liderazgo de un futbolista catalán ha marcado su proyecto político.

El fútbol se ha convertido en un maestro silencioso en su vida y subraya que los valores que aprendió viendo a su equipo siguen guiando sus decisiones hoy en día. A menudo compara su resiliencia con su propia trayectoria electoral, calificándola de “un Leicester City de campañas”.

Confiesa que jugadores de aquella época como Kanu, Lauren, Kolo Touré y Emmanuel Eboué le habían hecho enamorarse del fútbol pero además ha revelado la admiración por un futbolista catalán que le ha servido de inspiración para ejercer su liderazgo.

El capitán perfecto

Durante un torneo organizado en campaña el alcalde dio detalles de su pasión futbolera con un guiño a un jugador catalán. Así, reveló que su capitán perfecto sería Cesc Fàbregas, su entrenador favorito es Arsène Wenger, su jugador histórico predilecto, Ronaldo Nazario, y su mascota preferida, Gunnersaurus.