Pedro Martínez Losa, el hombre que ha devuelto la sonrisa a Jenni Hermoso

Tras unos meses en el ostracismo, Jenni Hermoso vuelve a brillar. Tigres recibió al Toluca en encuentro de la Jornada 5 del Clausura 2025, donde las Amazonas se dieron un festín al golear por 5-0 a las Diablas en el Estadio Universitario de Nuevo León, con Jenni Hermoso como la gran figura del partido, al anotar en dos ocasiones y dar dos asistencias.

Jenni Hermoso marcó doblete, al igual que Ana Dias, más otro tanto de Stephany Mayor le dieron el triunfo a Tigres, que ya empata con pumas en la clasificación. La fiesta de las Amazonas comenzó a los seis minutos, después de que Cristina Ferral realizara un pase largo que Thembi Kgatlana recibió con gran calidad, para mandar un centro que Ana Dias remató para abrir el marcador.

El 2-0 corrió por cuenta de Stephany Mayor, quien recibió un excelente pase de tacón de Jenni Hermoso, para luego fusilar a Kayla Thompson al 36′. Los dos goles de la madrileña llegaron de penalti pero fue clave en el triunfo de su equipo por su potencia y calidad en los pases.

Jenni hermoso deja atrás una etapa gris par resurgir con fuerza, algo en lo que ha sido clave un español: Pedro Martínez Losa. El estratega español llegó al combinado felino para suplir a Milagros Martínez, quien perdió la Final del Apertura 2024 ante las Rayadas.

Milagros dirigió con mano de hierro el vestuario y dejó muy claro a Jenni su postura tras aterrizar en el equipo ."No es una estrella sino como una componente más del equipo". Y fue más allá al dejar muy claro que Tigres, el actual dominador de la liga femenina del fútbol mexicano, no jugará para la campeona del mundo. «Tigres no va a jugar para Jenni porque la institución está por encima de cualquier jugadora. La idea es que ella nos ayude a ser mejores», sentenció.

Ahora, la madrileña afronta una nueva etapa ilusionada con un cambio en el banquillo que le ha devuelto los galones en el equipo.

¿Quién es Pedro Martínez de Losa?

Tras la salida de Milagros, Tigres decidió optar por un entrenador de alta categoría que ya dirigió en las competiciones femeninas más importantes del mundo como la Women’s Super League de Inglaterra o la NWSL de Estados Unidos.

Martínez Losa también ha dirigido en competiciones como la Champions League femenina y ya levantó títulos como la FA Cup con el Arsenal, club donde estuvo tres años (2014-2017) y al que también convirtió en campeón de la WSL Cup.

Pedro Martínez Losa cuenta con casi dos décadas trabajando en el fútbol femenino. Ha dirigido a clubes de alto nivel en España, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, así como selecciones nacionales.

Comenzó su carrera como entrenador en Pozuelo Alarcón , con sus equipos infantiles sub-13, sub-14 y sub-15, y también entrenó a los equipos infantiles sub-9, sub-10 y sub-12 del Atlético de Madrid. Poco después comenzó a entrenar equipos de fútbol femenino, primero como entrenador jefe en Pozuelo Alarcón antes de pasar a asumir el puesto principal en el Rayo Vallecano Femenino.

Su paso por Vallecas fue excepcional. Losa llevó al club a ganar la Copa de la Reina en 2008 y tres títulos consecutivos de la Primera División (2008-09, 2009-10 y 2010-11). Además, llegó a los cuartos de final de la UEFA Women’s Champions League en 2011. En el FC Girondins de Bordeaux, logró el mejor resultado histórico del club en la liga francesa al llevarlo al tercer lugar y clasificarlo a la UEFA Women’s Champions League.

Su último proyecto fue dirigir a la selección femenina de Escocia. Ahora afronta un nuevo reto en México y Jenni tendrán un papel protagonista.