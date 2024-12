La inesperada amistad entre Jenni Hermoso y Vinicius que revoluciona las redes: "¡Dios los cría...!"

Esta vez sí. El brasileño Vinicius Júnior ya logrado su sueño de ser reconocido como el mejor del mundo. El delantero del Real Madrid, premiado ayer con el The Best de la FIFA al mejor jugador de 2024, fue el preferido en las elecciones de los capitanes de selecciones y de los aficionados, mientras que el español Rodri Hernández, medio del Manchester City, sacó más puntos de los seleccionadores y los periodistas.

Vini obtuvo 617 puntos de los capitanes y 1.147.276 de los aficionados, en tanto que recibió 438 de entrenadores y 538 de los representantes de los medios; mientras que Rodri tuvo 461 puntos de técnicos, 373 de capitanes, 543 de periodistas y 264.835 de seguidores. Vinicius ganó el premio con 48 puntos, cinco más que Rodri Hernández, y el inglés Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, fue tercero con 37.

¡Amigo!

Nada más conocerse el galardón, el brasileño recibió múltiples muestras de apoyo y cariño desde Brasil y también por parte de sus compañeros. Pero si hay una felicitación que ha llamado poderosamente la atención es la de la campeona del mundo, Jennifer Hermoso. Tras conocer el premio entregado al madridista, la jugadora de Tigres no dudó en publicar un cariñoso mensaje en su perfil de Instagram. "Amigo", escribió la internacional española junto a dos emoticonos de una boca cerrada con cremallera y otro con dos corazones en los ojos junto a las siglas TB, haciendo alusión al The Best.

Las reacciones a la inesperada felicitación no se han hecho esperar y en "X" no han desaprovechado la ocasión para cargar contras dos de los deportistas más polémicos del momento. “Dios los crío y ellos se juntan”, "dime con quien andas y te diré quien eres", "foto histórica: las dos escorias del futbol español unidas" o "dos mediocres sobrevalorados por temas extradeportivos", son algunos de los hirientes comentarios que han inundado la red social.