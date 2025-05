La pesada y costosa broma al ex atlético Kieran Trippier: ¡12.000 euros en un club de striptease!

La estrella de la Premier League, Kieran Trippier, fue estafado por sus amigos que pusieron una factura de casi 12.000 euros por bailes eróticos a su nombre. La abultada factura incluía 76 fichas de 100 libras (120 euros) para bailes privados en un club de alterne que el defensa del Newcastle había visitado anteriormente, según informa The Sun.

El ex jugador del Atlético de Madrid y actual defensa del Newcastle, que no estaba presente en el lugar, se sorprendió al descubrir que su nombre había sido vinculado a una noche de fiesta en el club de striptease For Your Eyes Only, ubicado en Gateshead, al noreste de Inglaterra.

Según The Sun, los principales responsables de esta velada "hot" fueron jugadores del Gateshead que dejaron una factura de casi 12.000 a nombre de "Tripps", el apodo del internacional inglés. El recibo, emitido a las 4:36 de la madrugada, detallaba 76 fichas valorados en 100 libras cada uno para bailes privados, junto con decenas de bebidas alcohólicas.

Una fuente del local confirmó que Trippier no estuvo en el club esa noche, aunque admitió que sí había visitado el lugar en ocasiones anteriores: “Kieran ya había visitado FYEO antes, pero esta factura fue presentada por algunos de los muchachos que conoce en Gateshead".

Trippier, de 34 años, se separó de su pareja Charlotte , madre de sus tres hijos, el año pasado y su temporada ha estado marcada por las lesiones. El pasado fin de semana, se perdió el choque de ayer del Newcastle contra el Arsenal por una lesión en la pantorrilla.

Su escándalo en España

Viejo conocido del fútbol español, este no es el primer escándalo en el que se ha visto involucrado.

El 17 de julio de 2019 el Atlético de Madrid hizo oficial su fichaje para las siguientes tres temporadas.​ Hizo su debut el 24 de julio en un amistoso ante el Club Deportivo Guadalajara que el conjunto rojiblanco se llevó en los penaltis.

En diciembre de 2020 la Federación Inglesa de Fútbol decidió sancionarlo por sospechar que había participado en algunas apuestas relacionadas con su traspaso al Atlético de Madrid en 2019. El Atlético de Madrid había presentado una objeción a esta sanción, que fue rechazada, por lo que la FIFA confirmó su sanción de 10 semanas sin poder jugar. El 7 de enero de 2022 el Newcastle United F. C. confirmó su fichaje.