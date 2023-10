El plan de Montse Tomé con Jenni Hermoso

Mañana miércoles es, sin duda, otra fecha clave para la selección española femenina y flamante campeona del mundo. Es la fecha anunciada por la RFEF para que la nueva seleccionadora, Montse Tomé, anuncie su segunda lista al frente del combinado nacional. Será a las 16:00 en la Ciudad de Fútbol de las Rozas. Una convocatoria que incluirá a las jugadoras que disputarán el tercer y cuarto encuentro de la Nations League femenina ante Italia y Suiza.

Una lista que llega en un escenario totalmente diferente al producido en su estreno al frente del equipo nacional cuando la convocatoria "forzada" de 19 jugadoras provocó la "cumbre de Oliva" y que puede deparar una auténtica sorpresa: la convocatoria de Jenni Hermoso.

Cabe recordar que la nueva seleccionadora ofrecía el pasado 18 de septiembre su primera lista de convocadas y soltó una bomba en toda en toda regla: en la lista de 23 convocadas, que debía concentrarse en Valencia, no estaba Jenni Hermoso, pero había quince campeonas del mundo y diecinueve de las 39 firmantes de la carta de renuncia a la selección en la que exigían profundos cambios estructurales antes de regresar al equipo nacional.

Las nueva seleccionadora explicó entonces el motivo de la ausencia de la víctima del polémico beso de Luis Rubiales. "Estamos con Jenni en todo, y con todas las jugadoras. La mejor forma de ayudarlas es estar con ellas y escucharlas. Hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así, pero contamos con ella", comentaba la seleccionadora sobre la delantera madrileña que fue protagonista no deseada en la entrega de trofeos de la Copa Mundial conquistada el pasado 20 de agosto.

"¿PROTEGERME DE QUÉ?"

Unas declaraciones que provocaron la indignada respuesta de la futbolista a través de un comunicado. "Llevamos semanas, meses, buscando esa protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser NO convocadas. Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y como lo estamos haciendo.

Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la RFEF. También me gustaría dejar algo muy claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿O de quién?", escribía la futbolista en el texto difundido a través de sus redes sociales.

Sin embargo, los planes parecen haber cambiado y Jenni podría volver a enfundarse la elástica de La Roja en el próximo partido. Con los ánimos más calmados, desde de la RFEF afirman que ha habido contactos entre Tomé y la jugadora de Pachuca y salvo giro o sorpresa de última hora, Jenni estará.

Un gesto que también ayudaría a la seleccionadora a desprenderse de la sombra de Luis Rubiales y Jorge Vilda, tras ser calificada como una "marioneta" de ambos por el hermano de Jenni Hermoso en su declaración ante el juez.

La Roja tiene dos grandes cita este mes. La primera de ellas frente a Italia, el próximo 27 de octubre, en Salerno, en el Stadio Comunal Arechi. Tras ello, el 31 de octubre se trasladarán a Zurich para enfrentarse a Suiza, en un encuentro que tendrá lugar en el Letzigrund Arena. Dos partidos en el que La Roja podría encarrilar su billete a la Nations League femenina.