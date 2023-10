Filtran los mensajes entre Jennifer Hermoso y el director de marketing de la RFEF: "Haz magia..."

Las jugadoras de la selección española de fútbol fueron entre el 22 y el 24 de agosto a Ibiza. Jenni Hermoso dijo ante la Fiscalía que ese tiempo fue de "presiones" y "coacciones" por parte de la Federación, en especial por el responsable de marketing, Rubén. Marca filtró las conversaciones entre ambos protagonistas. El primer contacto fue cuando Jenni pidió a Rivera si podía llevar a su amiga Ana Ecube al viaje. "¡Haz magia, va!". "Nos fuimos a Ibiza. Según llego con Rubén, director de Marketing de la Federación, me pasa su teléfono y Miguel García, que era el de Integridad de la Federación, me comenta que tengo que hacer un Zoom inmediatamente para decir la verdad, lo que ha pasado, que el beso ha sido una tontería y que ya está. Le pregunto si estoy obligada, y me dice que 'sí, lo hemos hecho y lo haremos con otras personas. Esto va en el protocolo de la Federación. Es un momento'. Le digo que no sé de qué me está hablando y que tengo que hablar con mis agentes para ver cómo tengo que proceder. Le dije que le pasaba el contacto de mi agencia pero que no tengo batería. Rubén seguía a mi lado, le digo que ya está, que ya se lo mandaré y Rubén coge el teléfono y me dice que me lo carga. A los 5 minutos vuelve y me dice si me da ya el teléfono. Le digo que me deje tranquila, acababa de llegar a Ibiza, con dos días sin dormir. Le dije que deje el teléfono", contó Hermoso.

El tono de la conversación fue calmado. "Rubén, puedes decir a tu mujer que no tengo bikini. Que me ha preguntado y le he dicho que sí tenía, jaja", dijo la jugadora. Luego, Rubén, por petición de Luque, intentó hablar con su amiga Ana, tal y como reconoció ésta y relató Jenni en su declaración: "No supe nada más de Albert, pero ahora viene mi amiga Ana. Está conmigo en Ibiza y yo en una hamaca tumbada veo que le llama Rubén. Le hace un gesto como para que vaya y va. Habla con él e insiste en que Albert quiere hablar conmigo, aunque sea solo unos minutos. Le digo que no, que me dejen disfrutar de ese momento. Que desde que salí de Sidney hasta Ibiza ni ahí estuve tranquila. Me sentí presionada. Después ya viene el acoso a mi amiga. Estuvo como cuatro o cinco horas, yo me preguntaba cómo era posible. Con Rubén insistiendo a mi amiga que fuera un minuto".

El día siguiente, a las 16.21 horas, Jenni escribió a Rubén para pedirle si puede llevar a seis amigos a la discoteca Usuhaia. "Sí, sin problema, pásame los nombres, por favor". "Tengo un amigo que nos ha reservado una habitación, cuando lleguen las demás vamos todas a la VIP". "Joder, es que pasan tantas cosas al a vez que es difícil seguiros", dice Rivera. "Jajaja, yaaaa. Es una locura", contesta Jenni.