Polémica: el VAR se estropeó en Vallecas... Y al Barça le pitaron este penalti a favor por derribo a Lamine Yamal

Antes del comienzo del Rayo - Barcelona hubo un momento de incertidumbre. El árbitro, Mateo Busquets, reunió a los entrenadores para comunicarles que había un problema en la comunicación con la sala VOR, y que el encuentro se iba a tener que disputar sin VAR, a la antigua usanza.

Y, como no podía ser de otra manera, hubo polémica.

Cuando estaba terminando la primera parte, Lamine Yamal se inventó un par de quiebros en el área. Se marchó de Álvaro y Pep Chavarría llegó para intentar hacer la ayuda. El jugador del Rayo golpea en la rodilla del atacante del Barcelona, que tampoco tiene la posición ganada, al revés, ya se había puesto por delante el defensor de la franja. El balón está en disputa, por lo que la acción es un choque fortuito, no un derribo. El azulgrana se fue al suelo y Mateo Busquets no tuvo dudas: penalti.

Al ser un partido como los de antes, sin posibilidad de revisión, la decisión del colegiado es la que prevalece. La pitada en Vallecas fue tremenda y el enfado de Iñigo Pérez, el entrenador local, notable.

El propio Lamine lanzó la pena máxima, y adelantó al Barça en un partido en el que los madrileños estaban jugando muy bien.