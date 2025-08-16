La Premier inicia una investigación por gritos racistas en Anfield contra Antoine Semenyo, del Bournemouth

La primera jornada de la Premier League se ha visto manchada por un repudiable incidente racista en Anfield, donde el delantero de Bournemouth, Antoine Semenyo, fue objeto de insultos discriminatorios por parte de un espectador durante el encuentro contra el Liverpool. Este acto execrable provocó una inmediata reacción de rechazo entre aficionados, jugadores y autoridades deportivas.

Durante el partido, con el marcador 2-0 a favor del Liverpool y transcurridos 28 minutos de juego, Semenyo alertó al árbitro Anthony Taylor sobre los comentarios racistas recibidos. Siguiendo el protocolo antidiscriminación, Taylor interrumpió momentáneamente el encuentro, mientras las autoridades procedían a escoltar fuera del estadio a un hombre en silla de ruedas, presunto responsable del incidente.

La Premier manifestó su total respaldo a Semenyo y a los clubes involucrados, reiterando su postura categórica contra cualquier forma de discriminación. "El racismo no tiene cabida en nuestro deporte ni en nuestra sociedad", declararon en un comunicado oficial, subrayando la importancia de combatir estos comportamientos.

A pesar de la adversidad, Semenyo demostró una fortaleza extraordinaria al anotar dos goles, aunque finalmente su equipo no pudo evitar la derrota por 4-2. El Bournemouth mostró su apoyo incondicional mediante un emotivo mensaje en redes sociales, destacando la resiliencia de su jugador en momentos difíciles.

Los entrenadores de ambos equipos condenaron unánimemente el suceso. Arne Slot, del Liverpool, lo calificó como "inaceptable", mientras Andoni Iraola, de Bournemouth, lo describió como una "vergüenza" que evidencia la persistencia del racismo en el fútbol.

El incidente no terminó de manchar una primera jornada liguera en Anfield donde los asistentes pudieron entonar el mítico You'll Never Walk Alone en memoria de Diogo Jota y su hermano: el jugador luso falleció de forma dramática a principios de julio en una carretera española.