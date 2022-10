Valverde, un MVP que no deja de crecer y además mete goles

Los Clásicos son partidos especiales, que se juegan con una intensidad enorme y esa es la especialidad de Fede Valverde. El uruguayo es la electricidad del Real Madrid y cada vez más cosas para Ancelotti. Ante el Barcelona su figura volvió a ser enorme en muchas partes del campo, porque sus pulmones le dan para eso. Regresaba a ser extremo por la derecha, porque Modric y Kroos estaban junto a Tchouaméni, y el «Pajarito» presumió una vez más de llegada. Y de pegada, porque desde hace un tiempo su pies son catapultas que impulsan el balón hacia las redes de la portería rival. Se ha quitado la timidez para chutar que le acompañaba antes, convencido de que su rol era el de un futbolista defensivo. Y en parte es así, pero se trata de un centrocampista moderno, como lo definió Zidane, capaz de estar en un área y en la otra.

No dudó cuando Mendy levantó la cabeza y lo vio en la frontal del área. Le puso la pelota y el uruguayo controló y pegó al balón para ponerlo cerquita de uno de los palos de Ter Stegen. No necesitó Valverde darle con toda la potencia, pero incluso tirando a colocar el balón fue imposible para el guardameta azulgrana. Es su quinto gol esta temporada, uno menos de la suma de sus tantos en los tres cursos anteriores. Un dato que deja muy claro cómo se ha multiplicado su importancia en el Real Madrid, a donde llegó por la puerta del Castilla a cambio de 5 millones de euros que ahora no servirían ni para pagar los cordones de sus botas.

Fue elegido MVP del Clásico por su despliegue en muchas zonas del campo. Y después de la ducha, siguió corriendo un poco más sobre el césped jugando tranquilamente a la pelota con Benicio, su hijo de poco más de dos años. «Se está acostumbrando a jugar en esa posición, llega mucho más a la portería rival, está marcando y tiene una energía y talento espectaculares», confirmaba Ancelotti sobre la actuación de su futbolista. Mientras Toni Kroos dejaba en Twitter su opinión sobre el estado de forma actual del uruguayo: «Ahora mismo está entre los tres mejores del mundo», escribía el alemán, que sabe un poco sobre el oficio de centrocampista.