Los secretos de Cucurella, el "lateral del pueblo" que destrozó a Lamine: su pareja, cuánto cobra o por qué no se corta el pelo

El FC Barcelona cayó contra el Chelsea (-) en Stamford Bridge, en la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions, y se complica el pase directo a los octavos de final en un mal partido que estuvo condicionado por la expulsión del capitán blaugrana Ronald Araujo al borde del descanso y por la sensación de que los 'culers' siguen atenazados en el feudo 'blue', con una única victoria en ocho visitas. Un partido en el que un jugador brilló por encima de todos: Marc Cucurella.

El lateral del Chelsea tenía la difícil tarea de tapar a Lamine Yamal y los hizo a la perfección. En 90 minutos, Cucurella ganó 4 de las 5 entradas que probó, interceptó un balón, despejó dos y recuperó cuatro. Además, ganó siete duelos y solo fue regateado una vez. Con el balón, sirvió un pase clave, registró un 87% de acierto en el pase (55 de 63) y recibió dos faltas.

Robert Sánchez, portero del Chelsea, aseguró que Marc Cucurella tuvo en el bolsillo a Lamine Yamal, en referencia a lo bien que defendió el lateral al atacante del Barcelona. "Lo ha tenido en el bolsillo", respondió el portero español en la zona mixta de Stamford Bridge sobre el duelo que Cucurella le ganó a Lamine, completamente borrado este martes del terreno de juego en la victoria por 3-0 de los de Enzo Maresca.

Una brillante actuación que no es sorpresa para los aficionados españoles que ya lo encumbraron a los altares en la Eurocopa 2024 en la que España se proclamó campeona. El futbolista catalán llegaba al sin ningún partido oficial con España y tras una campaña decepcionante con el Chelsea (un gol, dos asistencias y un pobre sexto puesto con su equipo). Pero su rendimiento sobre el campo lo convirtieron en la revelación del torneo continental. Desde entonces, no ha parado de crecer y no hay quien pueda hacerle sombra en el equipo de Luis de la Fuente.

Pero, ¿Quién es Marc Cucurella? Te contamos su sueldo, su vida personal o el secreto de su icónico pelo.

Los secretos del melenas de España

Marc Cucurella Saseta nació en Alella (Barcelona) el 22 de julio de 1998. Tras empezar jugando a fútbol sala en su Alella natal, entrenado por Jordi Ignasi Mas, ingresó en las categorías inferiores del R. C. D. Espanyol, donde permaneció seis años. La temporada 2012-13 le fichó el F. C. Barcelona, para incorporarlo a su equipo juvenil. Pasó por el Éibar, el Getafe y el Brighton & Hove Albion F. C. antes de recalar en el Chelsea, su club actual.

Marc Cucurella llegó al Chelsea en verano de 2022 y firmó un contrato hasta 2028. A sus 27 años tiene un sueldo de 9,1 millones de libras por temporada, que en euros equivalen a 10,76 millones por campaña o lo que es lo mismo, unos 896.600 euros mensuales. Esto convierte al lateral en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla blue por delante de futbolistas como Thiago Silva o el ucraniano Mudryk.

Cucurella tiene una relación con Claudia Rodríguez, una diseñadora de moda con más de 50.000 seguidores en redes sociales. Son los padres de tres pequeños, Mateo, Río y Bella. El futbolista del Chelsea y la diseñadora de 24 años disfrutan de su vida en común en Londres, donde es frecuente ver a Claudia asistiendo a la grada del Stamford Bridge para animar a su pareja. Su relación comenzó en 2018 y desde entonces no se han separado.

Su melena ya es famosa en la Premier y no piensa renunciar a ella. "Sólo se me ocurrió una vez cuando tenía 12 años. Nunca me cortaré el pelo. Este es mi estilo y voy a seguir así» declaró en una entrevista en la BBC.

Lo llaman el "lateral del pueblo" y causa furor en redes donde cuenta con innumerables vídeos con canciones dedicadas a él. El jugador más infravalorado del mundo se ha ganado a pulso su titularidad en el Chelsea y en España y "Cucu, Cucu" ya es el grito de guerra de la selección.