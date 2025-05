Las razones por las que Mbappé ilusiona a Xabi Alonso en el futuro Real Madrid

Mbappé llegó el verano pasado a un equipo que era campeón de Liga y Champions, que básicamente lo había ganado todo, y optó por un perfil bajo en su aterrizaje. Era uno de los mejores del mundo, pero se unía a una plantilla que se las había apañado para tener éxito a pesar de estar muy castigada por las lesiones. Vinicius era el favorito para el Balón de Oro, ya había marcado en dos finales de Liga de Campeones y era el titular de la parte izquierda del ataque del Real Madrid. Ante ese panorama, no quiso Mbappé entrar haciendo el ruido que debe hacer una estrella de su nivel. Prefirió ser más discreto, ir adaptándose poco a poco y no desequilibrar lo que ya estaba construido. Quería ser uno más en el engranaje, acoplarse al juego de sus compañeros y aceptar ser el delantero centro, el único hueco que quedaba libre ante el buen estado de forma de Vinicius, Rodrygo y Bellingham, los otros tres magníficos.

Varios meses después, el panorama es muy distinto. Las lesiones han vuelto a masacrar a la defensa del Real Madrid y esta vez, el propio Ancelotti lo ha reconocido, no han sido capaces de sobreponerse a los problemas de una manera tan brillante como el curso pasado. La lesión de Dani Carvajal fue demasiado dura, por lo que significaba el capitán tanto futbolísticamente como en liderazgo. Además, Vinicius perdió la inspiración, Rodrygo lleva varios meses sin marcar y Bellingham no ha podido mantener el nivel estratosférico de su primer curso. Poco a poco Mbappé se ha ido confirmando como el mejor futbolista de la plantilla blanca, con una gran facilidad para hacer goles a pesar de que le costó en una fase de la temporada, cuando falló aquel penalti en San Mamés y reconoció que había tocado fondo.

Caía más de la cuenta en fuera de juego y muchos remates se le iban por muy poco. No estaba tan fino como en la parte final del curso, cuando se ha disparado en la clasificación del Pichichi y se ha metido en la lucha por ser el mejor goleador europeo. Lleva 29 goles en Liga, cuatro más que Lewandowski a falta de un partido, y en todas las competiciones ya ha alcanzado los 41, lo que le permite ser, de sobra, el debutante más goleador de la historia del Real Madrid por delante de Cristiano Ronaldo, que hizo 35 tantos, e Iván Zamorano, que llegó a los 37. «Ha tenido un gran rendimiento. Va a marcar más de 40 goles. Personalmente creo que puede sacar más todavía, pero su primera temporada ha sido muy buena», decía Ancelotti, sobre su estrella.

Mbappé acumula siete goles en los cuatro últimos partidos, y se siente más líder que nunca ahora que llega un cambio de ciclo en el Bernabéu. Sus tripletes al Manchester City en la repesca de la Champions y al Barcelona en el Clásico del Camp Nou, aunque no sirviera para mantener la Liga viva, le han confirmado como el gran referente del vestuario, y Xabi Alonso, que dentro de poco va a desembarcar en el banquillo, tendrá pocas dudas de quién debe ser el jugador franquicia de su nuevo proyecto.

Mbappé es, por supuesto, el máximo goleador del Real Madrid, con más del doble de tantos que Vinicius, que es segundo con veinte. Es el segundo futbolista de la plantilla con más minutos disputados, solo por detrás de Fede Valverde, y el tercero en partidos jugados. Su importancia ha sido indiscutible, pero ahora le toca dar un paso adelante más y ser el primero en tirar del carro.

Debe romper con la creencia de algunos de que le falta liderazgo y no es capaz de hacer ganar a su equipo. No consiguió la Champions con el París Saint Germain, que ahora está en la final de Múnich, y llegó al Madrid para levantar todos los títulos que le faltaban. Con 26 años está en la edad ideal tanto futbolísticamente como de madurez y este curso ya se le ha visto cuidando de los jóvenes en algunos partidos. Frente al Mallorca, en el descanso, cuando el Madrid no encontraba el gol a pesar de rematar todo el rato, habló con Endrick, para recordarle que no tenía que jugar tan acelerado y que los defensas rivales no le entraban y tenía tiempo para controlar y chutar con margen.

Su relación con Vinicius ha sido buena y de hecho el brasileño reconoció que los compañeros trabajaban para que Mbappé fuera el máximo goleador en todas las competiciones. Hay muchas incógnitas sobre cómo se reformará una defensa donde ya ha llegado Huijsen, y en el centro del campo queda la duda de si llegará un organizador que haga olvidar a Toni Kroos, pero está claro que la estrella del Madrid de Xabi Alonso tiene que ser Mbappé.