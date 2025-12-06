Real Betis - Barcelona: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga EA Sports

El Barça vuelve a ser el Barça. Tras las dudas aparecidas tras el Clásico, el conjunto culé ha vuelto a su mejor nivel y es el líder en solitario tras dar un golpe de autoridad ante el Atlético de Madrid en la jornada adelantada por la Supercopa. Tras su gran victoria, tiene una difícil visita a La Cartuja para desafiar a un Betis con la moral por las nubes tras conquistar el Sánchez-Pizjuán en el gran derbi sevillano. Todos los ingredientes para vivir un partidazo en la zona alta de la tabla.

Una remontada de líder

El Barcelona mostró su gran nivel con una imponente remontada ante un Atlético de Madrid que llegaba en forma al Camp Nou y que empezó ganando gracias al gol de Álex Baena. La reacción llegó de forma casi inmediata con el gol de Raphinha. La vuelta del brasileño le ha dado a Flick un puñal por la banda. En el duelo intersemanal volvió a mostrar que es uno de los mejores jugadores de la competición.

El técnico alemán puede contar con todos como demostraron los goleadores ante los de Simeone. Olmo, que no había comenzado el año demasiado bien, y Ferran cerraron una victoria clave y su presencia se antoja clave de cara a la visita a Sevilla. El valenciano, que ha marcado cinco goles en diez partidos ante el Real Betis, podría entrar en el once si decide rotar a Lewandowski en vísperas de la Champions, aunque es un partido ante un rival a priori más complicado que el que se encontrará en Europa.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - La Liga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

El Barça vuelve a tener faro

Si el Barcelona notó la ausencia de Raphinha, más lo hizo con la de Pedri. El canario es el jugador que marca el ritmo blaugrana y el juego con él en el campo cambia por completo. Flick también recuperará a De Jong para La Cartuja tras sus dos ausencias por un proceso febril. Una dupla clave de cara a un partido difícil, pero con buenos recuerdos ya que el Barcelona ha puntuado en cada una de sus últimas 14 visitas al Real Betis.

También será clave un Lamine Yamal que no acaparó los focos en el encuentro ante el Atlético y que llega con ganas de reivindicarse para que su equipo pueda mantenerse arriba. El Barcelona únicamente puede ganar si no quiere depender del Real Madrid para mantener el liderato tras la victoria de los blancos en San Mamés.

El mejor momento para romper la racha

Un ogro visita La Cartuja. El Real Betis no ha ganado ninguno de sus últimos siete encuentros ante el Barcelona en LaLiga y sus últimas victorias han sido en el Camp Nou. No gana en casa desde el 2008 y no hay mejor momento para hacerlo que tras imponerse en el gran derbi con un espectacular Pablo Fornals que ha participado en siete goles en 14 encuentros en lo que va de Liga y es el faro absoluta de los de Pellegrini ante la ausencia de Isco.

Sevilla FC v Real Betis - LaLiga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

El que sí parece que llegará fue la otra víctima del golpe, Amrabat. También hay dudas con Antony tras salir cojeando del partido ante el Torrent en Copa del Rey, pero parece que podrá estar. La segunda ronda copera sirvió para que Riquelme, autor de un hat-trick, se suba al tren de Pellegrini pese a que se espera a Abde como titular en esa zona. El Betis quiere asentarse en el quinto puesto y marcar distancia con un Espanyol con el que está empatado a puntos.

Horario y dónde ver online TV el Real Betis - Barcelona, partido de LaLiga EA Sports

El Betis - Barcelona de la jornada 15 de LaLiga EA Sports se juega este sábado 6 de diciembre de 2025 a partir de las 18:30 horas en La Cartuja. El choque se podrá seguir por televisión a través de Movistar LaLiga, concretamente en el dial 54 en Movistar y en el 110 en Orange.

Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Real Betis - Barcelona

Real Betis

Posible alineación del Real Betis: Álvaro Valles, Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Amrabat, Marc Roca, Antony, Fornals, Abde y Cucho Hernández.

Barcelona

Posible alineación del Barcelona: Joan García, Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.