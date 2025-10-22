Real Madrid - Juventus: ¿un homenaje a Lucas Vázquez?

El estadio Santiago Bernabéu volverá a vestirse de gala para una nueva noche de Champions, de esas que tanto gustan en la capital. La Juventus, un equipo de peso en Europa que trae recuerdos intensos a la afición blanca. Pero el encuentro no solo está marcado por lo que ocurra sobre el césped. Más allá del resultado, que es crucial de cara al optimismo en Clásico del domingo frente al Barcelona, la cita tiene un valor emocional añadido: el homenaje a Lucas Vázquez.

Será una de esas noches especiales, con aroma a grandeza. Y en el fondo sur del estadio, donde la hinchada aprieta como en ningún otro rincón, se desplegará un enorme mosaico que hará vibrar a más de uno. La imagen elegida para el tifo es todo un símbolo: un joven Lucas Vázquez, con una bufanda del Real Madrid, con los ojos encendidos por la ilusión. Se trata de una fotografía que él mismo compartió en redes sociales en 2017, tomada en la previa de un Clásico. Era un Lucas niño, pero ya madridista hasta la médula. Hoy, años después, vuelve al corazón del Bernabéu, no como jugador, sino como leyenda querida.

Una despedida atípica

Este gesto busca compensar lo que no pudo ser. Lucas Vázquez se marchó este verano al Bayer Leverkusen sin una despedida oficial, sin el homenaje que merecen los que han entregado años de profesionalismo, compromiso y lealtad al escudo. Su salida coincidió con los adioses de Carlo Ancelotti y Luka Modric, dos nombres que acapararon toda la atención. En medio de ese torbellino de emociones, Lucas se fue en silencio. Por eso, este reconocimiento pendiente cobra aún más valor. No es solo un mosaico. Es la forma que tiene el Bernabéu de decir “gracias”.

Y no podría haber mejor rival para esta noche. La Juventus también forma parte de la historia personal de Lucas Vázquez. Fue precisamente contra el conjunto italiano, en 2018, cuando protagonizó una de las jugadas más recordadas de la Decimotercera Copa de Europa del club. En el minuto final del partido de vuelta, con el marcador en contra y la eliminatoria al borde del desastre, Lucas fue derribado en el área por Benatia. El árbitro señaló penalti. Cristiano Ronaldo lo transformó, y el Real Madrid se clasificó para semifinales. Aquel instante, tan tenso como icónico, quedó grabado en la retina de todos los madridistas. Sin la valentía de Lucas para atacar ese balón, quién sabe cómo habría terminado esa edición.

El recuerdo de Lucas Vázquez

Lucas no fue nunca el gran protagonista mediático del equipo. No fue el más talentoso ni el más titular. Pero fue, sin duda, uno de los más fiables. Siempre estuvo donde lo necesitaban: de lateral, de extremo, de revulsivo, de compañero. Nunca levantó la voz, nunca escatimó esfuerzo. Por eso, aunque se fue sin ruido, su figura dejó huella. Y por eso, esta noche se convierte en un acto de justicia poética.

Además, para el Real Madrid, este partido es más que un simple trámite europeo. Ganar es importante para la clasificación en Champions, sí, pero también para alimentar la confianza del equipo antes de recibir al Barcelona. Un tropiezo ahora podría sembrar dudas. Una victoria contundente, en cambio, reforzaría el ánimo colectivo.