La respuesta de LaLiga a la impugnación de Madrid, Barcelona y Athletic a su acuerdo con CVC

Fútbol

“Athletic Club, F. C. Barcelona y Real Madrid C. F. comunican que han impugnado el acuerdo adoptado por la Asamblea de LaLiga el pasado 12 de agosto de 2021, relativo a la operación entre LaLiga y CVC, al tratarse de un acuerdo que vulnera lo previsto en la normativa aplicable (y, en particular, entre otros, el Real Decreto-Ley 5/2015) y que fue adoptado en el marco de un procedimiento notoriamente irregular e irrespetuoso con las mínimas garantías exigibles a estos efectos, especialmente ante una operación de tal trascendencia y duración”, asegura el comunicado conjunto que han sacado los tres clubes para anunciar su acción”.

Según el Barcelona: “La impugnación por parte del FC Barcelona del acuerdo de Laliga con el fondo de inversión CVC adoptado en la Asamblea del 12 de agosto pasado, fue acordada en la reunión de Junta Directiva del Club del jueves. En la misma reunión se presentó un informe de la Comisión Económica de la Entidad que concluye que el acuerdo de Laliga con CVC no tenía sentido para el FC Barcelona, ni por su coste, ni por las contraprestaciones a recibir, ni por la duración, ni tampoco por el nivel de las obligaciones y compromisos que contiene”.

LaLiga ha contestado: