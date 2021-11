Se desvela el verdadero sueldo de Sergio Ramos en el PSG: menos que en el Real Madrid

Fútbol

Sergio Ramos no ha debutado aún en el PSG, pero según las últimas informaciones, ya ha empezado a entrenar con el resto del grupo, lo que no había hecho hasta ahora y su esperado debut cada vez está más cerca. Con él en el once titular, el entrenador Pochettino puede cambiar el sistema y jugar con tres centrales. O al menos ese era el plan cuando se pensaba que Ramos iba a jugar desde el primer minuto de la temporada.

El ex del Real Madrid llegó al PSG libre porque el Real Madrid no terminó renovando después de que terminara contrato. Después de meses de silencios y negociaciones, el central aceptó un año de contrato y rebajarse el sueldo un diez por ciento. El no quería eso, pero al final, cuando ya era tarde, dijo que sí.

Según Le Equipe, el PSG le fichó sin prima de fichaje y su contrato, de dos años, no llega a los 12 millones que cobraba en el Real Madrid. Según el periódico francés cobra un salario anual de 6 millones de euros netos, es decir, después de impuestos y tasas. Esta cifra, sigue el periódico, es ligeramente inferior, por ejemplo, a los 7 millones de euros que cobra el portero italiano Gianluigi Donnarumma, que también fue contratado este verano sin coste de traspaso.

Además, hablan de la relación que tiene con Leo Messi, que llegó poco después y con el que todavía no ha podido jugar en un partido oficial. Tampoco han podido hacer casi ningún entrenamiento juntos, porque Ramos ha estado entrenándose en solitario para recuperarse.; “El veterano defensa intercambia relaciones con sus compañeros sin distinción. Su relación con el exazulgrana Leo Messi es cordial, pero ‘no borramos diez años de Clásicos de la nada’, afirma una fuente interna del vestuario parisino”, según Le Equipe.