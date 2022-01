Ancelotti: “Ceballos se enfadó y le dije que tenía razón”

El Real Madrid juega contra el Valencia este sábado y con el Sevilla acechando, tras perder contra el Getafe, no puede despistarse: “Tenemos que volver como antes del parón de Navidad, hemos recuperado a jugadores que tenían molestias”, ha dicho Ancelotti.

Copa del Rey

“No podemos estar tranquilos por el partido contra el Elche. Va a ser un partido complicado, fuera de casa. No hay sorteo bueno o malo, hay un sorteo y hay que preparar bien el partido”

Valverde

“Valverde tiene su papel en este equipo, a vece importante, a veces menos, confío mucho porque tiene calidad. Lo está haciendo bien, aunque no ha jugado como al principio. Los tres del centro del campo han tenido más tiempo. Estoy satisfecho de los otros, que han hecho su trabajo.

Los árbitros

“Me enfadé en los últimos dos partidos. Respeto mucho a los árbitros, a veces puede pasar que los entrenadores se equivoquen.

Hazard

“A Hazard le falta volver a jugar con la confianza que tenía antes, ojalá podamos ver pronto sus mejores partidos”.

Vinicius

“Hemos tenido un jugador que lo ha hecho bien, como lo ha hecho Militao o Benzema, ha sido importante en la primera parte de la temporada, Vuelve está bien y todo el mundo está contento. Nos da desborde, uno contra una, contras, la continuidad de marcar goles. Si tengo que destacar cosas es que si le dejas espacio es muy peligroso

Defensas cerradas

“Tenemos que mejorar el aspecto ofensivo, con pases verticales, bien hechos y movimientos sin balón. Lo estamos tratando con vídeos, porque no hay mucho tiempo para entrenar”.

Rivales

“Todos son amenazas para ganar LaLiga. El Sevilla lo ha hecho muy bien, tiene buen equipo, con un entrenador con experiencia. Es un rival muy fuerte, como los otros. Tenemos que hacer nuestro camino”.

Relación entrenador-jugador

“El respeto al entrenador es un tema social, han cambiado las generaciones. El respeto que tenía yo a mi padre no es el que tiene mi hijo conmigo. Ha cambiado el mundo y es distinto. Es una generación que respeta menos la autoridad”.

Bale

“Tiene un problema en la espalda, no se encuentra bien, hasta que no pueda jugar al ciento por ciento, no puede jugar”.

Lesionados

“Es un tema que estamos manejando bien, a parte de los positivos, la lesiones musculares las hemos manejado bien en calendario intenso”

Ceballos

“Tiene ganas de jugar, quería darle minutos. Creo que no era el partido más indicado tras una lesión, en un campo donde podía tener problemas. Esperé un poco más para meterlo, enfadó y le dijo, puede ser que tengas razón, esperé demasiado para meterlo. Sabe que tengo confianza en él.