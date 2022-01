El gol que puede cambiar el destino de Hazard en el Real Madrid

Un par de horas antes del final de la prórroga, los aficionados del Real Madrid estaban empezando a pensar que la única solución para Hazard es que se fuese en los días que quedan de mercado invernal. Ancelotti salía en busca de los cuartos de la Copa del Rey ante el Elche con sólo tres jugadores de los titularísimos en el once y no había hueco para el belga. Si no participaba ayer, ¿cuándo? Pues cuando el árbitro pitó el final y el Madrid se clasificó, esos mismos aficionados se volvían a ilusionar, una vez más, con poder ver la mejor versión de su «7».

El mediapunta lleva un mes y medio sin lesiones y parecía que su gran actuación en San Mamés para cerrar 2021 le había devuelto la confianza. Desde entonces sólo había jugado dos choques, el del Alcoyano y la derrota en Getafe, y las sensaciones habían vuelto a ser regulares, así que debía seguir esperando.

En Elche parecía que no iba a tener su oportunidad cuando calentaba junto a Bale a ratos en la banda, pero fue el gran protagonista junto a otro futbolista de los que menos juegan. Hazard marcó el gol del triunfo a cinco minutos del final de la prórroga, y antes, Isco había hecho el empate que iniciaba una remontada épica con un futbolista menos. «Ellos dos han ganado el partido, tenemos que destacar esto. Tiene un significado y es que quizá ambos merecían jugar más estos meses pasados», empezaba Ancelotti la rueda de prensa. «Sé que puedo contar con ellos y con una plantilla que tiene un carácter extraordinario, que nunca se rinde y lucha hasta el final contra la adversidad. Es la victoria que más feliz me pone en esta parte de la temporada», continuaba el técnico, que siempre ha sido tan claro como cercano con los que menos participan y que ayer estuvieron en el primer plano. «Que estén comprometidos se consigue con la profesionalidad de los jugadores sobre todo, y también con la relación que tengo con ellos más como personas que como futbolistas», explicaba el italiano, al que su plantilla le volvía a dar la razón cuando habla de que son un grupo muy unido.

«Hemos representado muy bien el escudo del Madrid, luchando hasta el final, contra las adversidades, dándolo todo», confirmaba Nacho tras la noche de los «otros».