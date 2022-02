La curiosa relación de Rigoberta Bandini con el Real Madrid: “No quiero que jodan a mi hija en Cataluña”

Paula Ribó González, más conocida como Rigoberta Bandini, se quedó a las puertas de representar a España en Eurovisión y es una de las personalidades de estas últimas semanas con su revolucionario tema ‘Ay mamá’. «No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas», ha corrido como un lema en redes sociales y hasta la ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha dudado en convertirlo en uno de sus eslóganes electorales.

En los últimos días se ha hablado de su música, de su ropa pero muchos desconocen la vinculación de la artista catalana con el Real Madrid. Una relación que ha hecho a su padre lanzar una advertencia: “En Cataluña es complicado. No quiero que perjudique a mi hija. Fíjate Nadal...”.

Un emblema del madridismo

Y es que su progenitor, Pepe Ribó, es a día de hoy uno de los emblemas del madridismo en Cataluña. Desde hace más de una década es presidente de la Federación de Peñas Madridistas de Cataluña (FEPMAC), que reúne a más de de 30 peñas de aficionados blancos que residen en la comunidad autónoma.

La Federación trabaja de la mano de la Peña Madridista Juan Gómez ‘Juanito’, la única oficial de Barcelona capital y en la que Ribó ejerce como secretario. El padre de Rigoberta Bandini es el encargado de organizar numerosos viajes para apoyar al Real Madrid en el Bernabéu y en otros estadios.

“Aquí hay mucho Cavernario”

En una entrevista en el programa “Despierta San Francisco” de Radio Marca se ha mostrado tajante sobre lo que le puede ocurrir a su hija en Cataluña si se sabe su vinculación con el Real Madrid: “Yo saco pecho por mis hijas, por las dos. No quiero mezclarlo, hay mucho cavernario por ahí. No quiero que la perjudique que digan “su padre es del Real Madrid y aquí en Cataluña la vamos a joder”. No quiero. Fíjate con Nadal, el comentario que ha hecho un exdirectivo del Barça. Fíjate lo que pueden decir de mi hija”.

Ribó también habló de los madridistas en Cataluña y de la gestión de Florentino Pérez: “No sé si habrá un millón, porque no los he contado, pero hay muchos. Lo normal es que aquí todos sean del Barça, así que te vas curtiendo. Yo disfruto siempre con el Real Madrid. Hay algunos aficionados que no son madridistas, son antibarcelonistas. Pero yo no soy antibarcelonistas. Soy madridista y punto”.

Aunque afirma que es de cualquier persona que presida el Real Madrid, Ribó se deshace en elogios hacia Florentino Pérez. “Le está dando un baño a todos los demás. Los números y la gestión lo demuestran. Y con lo que va a venir a corto plazo os vais a quedar asustados. Los madridistas no tenemos tener ninguna queja”, sentencia.