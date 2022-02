Las palabras de Mbappé sobre el Real Madrid: “Esto lo cambia todo”

El PSG goleó 1-5 al Lille, con goles, entre otros, de Mbappé y de Messi, y piensa en el Real Madrid, como el Real Madrid lo hace en él. Las victorias de ambos conjuntos les reafirman en sus planes y les hacen mirar con optimismo el partido del 15 de febrero, los octavos de la Champions, que va a determinar la valoración que se hace de la temporada. Evidentemente, no es un partido más, pero es que tiene muchas cosas, además de la emoción del resultado. No va a estar Sergio Ramos, al menos en la ida, lo que resta muchísmo morbo, pero sí Messi y también o, sobre todo, Mbappé, el objeto de deseo, el futbolista que tiene que ser el máximo protagonista del mercado de verano.

Mbappé está en boca de todas. Está siendo el delantero más regular del equipo francés, porque a Messi le está costando encontrarse y porque Neymar sigue lesionado. No ha renovado con el club francés, pese a que están dispuestos a tirar la casa por la ventana, pero tampoco ha firmado con el Real Madrid. Eso, que siga sin moverse, provoca una ligera inquietud en los aficionados madridistas, no tanto en el club; y una ligera esperanza en los aficionados franceses, no tanto dentro del club.

Mbappé pasó por la entrevista a pie de campo después del partido. “Estoy concentrado en ganar contra el Real. Y luego veremos qué pasa”, dijo cuando le preguntaron cómo iba lo suyo con el Real Madrid. Pero nada, no da su brazo a torcer. En verano, no quiso hacer ningún feo al PSG, pese a que la tensión fue creciendo entre su club y el Real Madrid. Una palabra suya, un gesto, podía haber hecho que la balanza se inclinase definitivamente, pero tuvo claro que no quería entrar en ese juego y que si tenía que cumplir su contrato, lo iba a hacer, sin quejarse y siendo profesional. Y está dando sobradas muestras de eso.

“¿Si he tomado la decisión sobre mi futuro?,” le preguntaron “No. Jugar contra el Real cambia muchas cosas”, añadió, para sumar más incertidumbre a un fichaje que tiene en vilo a todo el mundo, pese a que estamos aún en mitad de temporada y todo por ganar. “Aunque tenga libertad para hacer lo que quiera en este momento, no voy a ir a hablar con el adversario ni a hacer ese tipo de cosas”, acabó Mbappé.