Reencuentro tenso: la razón por la que El PSG anuló la cena con el Real Madrid

Las relaciones entre PSG y Real Madrid no atraviesan su mejor momento. La escalada de tensión por el intento de firmar a Kylian Mbappé el pasado verano por parte de Florentino Pérez no gustaron nada en París que dieron por rotas las relaciones con el equipo blanco. El rechazo del PSG a las ofertas del Real Madrid, la reiteradas negativas del delantero galo a renovar con los parisinos -ya tendría un cuerdo cerrado con el equipo blanco- y la oposición de Al Khelaifi a la Superliga añade un extra de picante a un reencuentro que no empieza con buen pie.

El convulso verano y el hecho de que Mabppé tenga cerrado su acuerdo con el Real Madrid han llevado al PSG a cancelar la cena a última hora. Florentino Pérez y Nasser Al-Khelaïfi volverán a verse la caras pero lo harán hoy. El ágape entre directivas, un encuentro promovido de forma oficial por la UEFA en todos y cada uno de los partidos que se disputan en la máxima competición europea de clubs, debía llevarse a cabo en el Guy Savoy.

Adiós a la cita en Guy Savoy

El restaurante Guy Savoy está clasificado entre los mejores en todas las principales guías de restaurantes. Cuenta con 3 estrellas Michelin, 5 toques en Gault Millau o 3 platos en la guía Pudlowski. También ha sido clasificado entre los «Mejores restaurantes de París» en la Guía de Lebey o el mejor restaurante del mundo en la Liste 2017, 2018 y 2019. Además del restaurante en París, cuenta con uno en Las Vegas. ¿El precio de un menú degustación para dos? 1.104 dólares con 18 platos. En París, podemos encontrar diferentes opciones desde los 700 a los 1240 euros.

Sin embargo, la cita no se celebrará en el este majestuoso establecimiento en la orilla izquierda del Sena, frente al Museo del Louvre. La cena ha acabado convirtiéndose en una comida el mismo día del enfrentamiento entre los equipos de Ancelotti y Pochettino. Aún no se sabe aún hora ni lugar -aunque se baraja que será a las 13:00- y en el Madrid aseguran que desconocen el motivo del cambio y se limitarán a acudir al lugar que el PSG, como club anfitrión, les indique.

💘 La cena de San Valentín entre Al Khelaifi y Florentino se ha cancelado y será mañana a las 13h del mediodía — Sergio Quirante (@SQuirante) February 14, 2022

Sin embargo, todo indica a que el delantero galo es telón de fondo del desencuentro y la situación de Sergio Ramos tampoco ayuda, de hecho desde París lanzaron duras acusaciones contra el Real Madrid por “ocultar” el estado físico real del defensa. Los blancos ya intentaron traerse al delantero del PSG en el pasado mercado estival, ficharle por una cifra en torno a los 200 millones de euros, oferta rechazada por el cuadro parisino. El delantero galo se ha negado en reiteradas ocasiones a renovar con el PSG y, aunque ambas partes guardan silencio, la prensa alemana y británica aseguran que hay “acuerdo total entre Mbappé y el Real Madrid”.

Mbappé era completamente libre para negociar con cualquier club desde el pasado 1 de enero, cuando entró en los últimos seis meses de su contrato con el Paris Saint-Germain. Hace unas semanas desde Francia se llegó a afirmar que el delantero galo estaba dispuesto a una renovación corta, una temporada más antes de ser traspasado al conjunto blanco, pero todo quedó en un simple rumor por parte de Le Parisien y Téléfoot.

El hecho de que Mbappé vaya a vestir de blanco lo convierten en protagonista absoluto de una eliminatoria en la que, debido a las constantes recaídas, no podrá estar Sergio Ramos.

Según adelanta Bernabéu Digital., el presidente del Real Madrid aprovechará el encuentro con la directiva parisina para cumplir con la normativa FIFA. El artículo 18 del Reglamento y Estatuto de Transferencias de Jugadores de la FIFA establece que “un club que desee concertar un contrato con un futbolista profesional debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el futbolista”. De no hacerlo, el equipo en cuestión podría ser sancionado. Es decir, que Real Madrid, trasladará a Al Khelaifi su intención de contar con Kylian Mbappé y del inicio de las negociaciones para su contrato.