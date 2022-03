Ancelotti: “Entiendo que el Bernabéu aplauda a Mbappé”

Ancelotti se enfrenta a un partido decisivo el miércoles contra el PSG en la Champions: “Lo importante es que podemos disfrutar del apoyo de la afición, tenemos una fuerte motivación, el equipo está bien, motivad y tranquilo y vamos a sacar lo mejor mañana”, ha asegurado el entrenador italiano.

Tiene la duda de Toni Kroos: “El que no está al ciento por ciento. Si lo está juega, si no lo está, no juega”, ha dicho sin dudar el entrenador del Real Madrid.

Después de París dijo que Mbappé era imparable. “Tenemos un plan no sólo para Mbappé, también para Messi, Neymar y todos los buenos. Tenemos que jugar como un bloque, con balón y sin balón y se intensos y hay que ser inteligentes. Hay que ganar el partido, no marcar una goleada”, ha dicho frente a la pasión con la que se están viviendo estas horas antes.

No ha querido hablar de lo que le sucede a Mbappé. “Siempre espero que los jugadores no tengan lesiones. vamos a preparar el partido pensando que va a jugar”.

Puede que el Bernabéu aplauda al francés. “Los grandes jugadores siempre han recibido aplausos, porque le gustan los grandes jugadores. Le gustan los buenos jugadores y también ver al Madrid jugar bien y ganar.”

Ancelotti espera que los suyos saquen lo mejor, que saquen bien el balón desde atrás y presionen arriba, no quiere pensar en lo que hay que evitar, sólo en lo que hay que hacer.

Le han preguntado por las consecuencias si el Real Madrid no gana. “Cada uno tiene su opinión acerca de nuestra temporada. Ha sido la temporada del pero: si ganamos, pero poca posesión, demasiada contra, pero lesiones...”

Ancelotti ha reconocido que la presión arriba comporta una alta vigilancia defensiva. “La aportación de la afición es muy importante y queremos jugar el partido que quiere la afición”, ha contestado sin desvelar sus cartas acerca de cómo va a salir el equipo.

Del partido de ida asegura que el Madrid “no fue capaz de jugar lo que se había planteado. Sufrimos la presión alta del PSG y no encontramos oportunidades de atacar. El bloque bajo salió bien porque sólo recibimos un gol. Con el balón es importante hacerlo mejor”.

Pero según él, “el mejor Real Madrid puede competir con el mejor PSG. Benzema ya está bien, ha vuelto a ser el que era antes de la lesión”