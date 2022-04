Benzema, entre Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo

«Tengo mucha confianza en mí», decía Benzema después del partido. No hacía falta que lo verbalizara, en realidad. Lo demostró cuando el árbitro señaló el punto de penalti y se decidió a lanzarlo. No le importó haber fallado dos contra Osasuna hace sólo seis días. Lanzó los dos al lado derecho del portero, su lado de seguridad, y Sergio Herrera, el guardameta osasunista, le adivinó los dos. Ederson eligió el lado contrario y Benzema lo desconcertó con un lanzamiento a lo Panenka.

«Siempre me meto en la cabeza que si no tiras penaltis no vas a fallar nunca. Es confianza mental y nada más», explica el «9» del Real Madrid. Benzema repitió una escena parecida a la de Sergio Ramos en 2012. Después de fallar un penalti en la tanda en las semifinales de las Liga de Campeones contra el Bayern tuvo que soportar las burlas de las redes y de lo que no eran las redes, digitales y analógicas. El disparo se le fue muy por encima del larguero y el Real Madrid cayó eliminado. Pero eso no le hizo perder fortaleza mental. Apenas dos meses después, en otra tanda de penaltis, también en semifinales pero esta vez de la Eurocopa, eligió lanzar a lo Panenka para llevar a España a la final camino de su tercer título consecutivo.

¿Nervioso?

«Estamos hablando del mejor jugador de Europa en estos momentos, sin ninguna duda. Y en un momento crítico [lanza] con una sutileza y una personalidad propia de la categoría del jugador», reconocía Emilio Butragueño.

«Nunca hemos pensado en cambiar el lanzador de los penaltis. Tenemos toda la confianza. Ha cambiado porque le estaba esperando por la derecha y lo ha metido por el centro», decía Ancelotti, que no aclaró si se le habían acelerado las pulsaciones al ver el lanzamiento de Karim.

Benzema demuestra el carácter que tanto se le echaba en falta en sus primeros años en el Real Madrid. Y marca los goles que le exigían. No es casualidad que Benzema sea ya el máximo goleador de la Liga de Campeones este año, por delante de Lewandowski. En 13 se quedó el polaco y Karim suma ya 14. Se ha guardado lo mejor para el final de la competición, para el cuerpo a cuerpo con los grandes.

Ha marcado nueve goles en los últimos cuatro partidos de la Champions: tres al PSG, tres al Chelsea en la ida, otro en la vuelta y dos más al City. Y ya se acerca al récord de goles en la competición que tiene Cristiano Ronaldo con 17 desde 2014. Benzema entonces se dedicaba a darle la pelota al portugués. Ahora, todas las pelotas decisivas son para Karim. «Es mi hermano y está con la confianza alta. Ojalá podamos ganar Liga, Champions y Balón de Oro para Benzema», dice Vinicius.