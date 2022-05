El feo gesto de Sergio Ramos y por qué fue el protagonista tras la remontada del Real Madrid ante el City

Se fue pero parece no haberse ido nunca. Su nombre sigue ligado al Real Madrid al pesar de no vestir de blanco y el madridismo sigue muy de cerca sus movimientos, sus gestos o resucitan sus recuerdos. La eliminatoria ante el PSG, el título de Liga - en el que Marcelo tuvo un recuerdo del capitán y su capote volvió a saltar al césped- o la remontada de ayer ante el City lo han convertido en protagonista una y otra vez.

El partido de Champions entre el Real Madrid y el PSG ya dio mucho de qué hablar y no solo por lo que ocurrió sobre el césped. Las cámaras de televisión estaban pendientes de Kylian Mbappé a su llegada al Santiago Bernabéu, pero también lo estaban del que fuera tantos años capitán del Real Madrid. Sergio Ramos, que volvía su casa tras marcharse al club parisino tras 16 años de blanco, entró al estadio con el resto de sus compañeros intentado pasar lo más desapercibido posible. A pesar de que está lesionado, el central viajó a Madrid para ver en directo el partido y asistió al hundimiento del París Saint-Germain desde la grada del estadio, justo detrás del banquillo ocupado por el entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, pero su actitud fue una desilusión para muchos.

El frío regreso al Bernabéu

En la previa del encuentro, el ex agente de Sergio Ramos afirmaba en ‘El Chiringuito de Jugones’ la razón principal de su deseo de viajar con el PSG a Madrid pese a estar lesionado: reencontrase con la que fue su afición. “Mañana, Sergio Ramos sale al césped a saludar al madridismo. Estoy seguro”, aseguraba Bravo. “No sé si será en el calentamiento, al final del partido... En cualquier momento”, añadió. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Sergio Ramos hizo todo lo posible para pasar desapercibido por el Santiago Bernabéu, una actitud que generó una gran sorpresa. El ex capitán del Real Madrid llegó al Santiago Bernabéu, vio el partido y se fue. Ni siquiera bajó al vestuario a saludar a sus antiguos compañeros ni se le vio ningún gesto con ningún miembro del club que lo idolatró durante años.

Es cierto que la remontada del Real Madrid contra el PSG y el enfado de los parisinos no parecían propicios para hacer demasiados guiños al madridismo pero nadie esperaba un regreso tan frío de Sergio Ramos al Bernabéu y los comentarios en redes sociales dejaban claro que la herida que produjo su salida sigue abierta.

Kiev, en el recuerdo

Ayer, la historia se repetía. El ausente Sergio Ramos volvía a ser protagonista hasta el punto de convertirse en “Trenging Topic” tras el pitido final que certificaba la clasificación del Real Madrid para la final de Champions en París. El motivo el recuerdo de Kiev, la final de Champions que enfrentó a Liverpool y al Real Madrid en 2018.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras en la final fue en el año 2018 en Kiev. El partido terminó con victoria por 3-1 para los blancos. En aquel encuentro, Mohamed Salah se marchó lesionado del terreno de juego tras una acción con Sergio Ramos. Ni la afición del Liverpool ni el propio internacional egipcio se han olvidado de aquel momento y ayer el recuerdo del ex capitán se hizo inevitable.

Pero hubo otra razón: cierto sector del madridismo esperaba una felicitación del ex capitán del Real Madrid a sus compañeros tras la remontada épica vivida en el Santiago Bernabéu. En las redes sociales, muchos ex jugadores felicitaron al equipo, pero hubo sorpresas. El que fue el ídolo del Bernabéu no se ha pronunciado sobre la victoria de los blancos y algunos madridistas se lo han afeado.

Cabe recordar que el camero si felicitó al Real Madrid tras la consecución del título de Liga. Habrá que esperar su reacción si los de Ancelotti Levantan la “14″.