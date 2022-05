Las cinco claves del éxito del Real Madrid: algo más que suerte

Carlo Ancelotti se dio un abrazo a su hijo Davide que no terminaba nunca tras ganar al Manchester City. Cada eliminatoria de Champions ha exigido un poquito más al Real Madrid, una reacción aún más heroica cuando más contra las cuerdas y frente al abismo se encontraba. Ha sido una competición en la que ha recuperado las viejas esencias de las remontadas en el Santiago Bernabéu y ha logrado victorias que parecían lejanísimas. Se ha hablado mucho de la suerte, que es verdad que ha acompañado al equipo de Ancelotti («La suerte la considero una cualidad. Si me dicen que tengo suerte, tengo una cualidad más. Napoleón decía que prefería los generales con suerte que con calidad”, ha explicado el entrenador esta temporada), pero no es con suerte como se explica el camino del Madrid hacia la final, eliminando al PSG, al Chelsea y al Manchester City, tres de los clubes más ricos de Europa y máximos aspirantes a conseguir el título. Ahora le queda otro, el Liverpool.

Capacidad de reacción

Contra el PSG, el Real Madrid estuvo eliminado hasta el minuto 76 del encuentro del Santiago Bernabéu. Fue peor que el rival en líneas generales, pero dio la vuelta al choque y lo acabó por encima del rival, que no tuvo opciones de recuperarse de los golpes, porque anímicamente fue inferior al campeón de LaLiga española. Contra el Chelsea, en el minuto 75 de la segunda parte del encuentro de vuelta, estaba eliminado. Empató y en la prórroga volvió a ser superior al rival. Frente al Manchester City, se llevó cuatro goles en la ida y, en una vuelta de tuerca inimaginable, hasta el minuto 91 estaba eliminado. Pero volvió a reaccionar. En la prórroga, de nuevo fue superior al rival. Courtois ha hecho 52 paradas en esta edición. Más que otro portero. Ha sostenido al equipo para que luego se recuperase.

Preparación física

Cuando el Madrid se decide por Ancelotti para comandar un año que muchos veían de transición, le dice al entrenador italiano que puede venir con su equipo, pero que la figura de Pintus como preparador físico es innegociable. El italiano, fundamental en las conquistas de las Champions de Zidane ha sido también una de las piezas claves para que el Real Madrid llegue como una moto al final de los partidos. Cuanto más largo el encuentro, muchas más posibilidades para el Real Madrid. Ancelotti defiende que hay que igualar los partidos físicamente para luego ganar con talento y eso es lo que ha hecho su equipo en los grandes retos de la temporada. Ha ido más a más en las dos competiciones más exigente.

Una unidad B

Una de las críticas a las que podría responder Ancelotti ahora sacando pecho (y que no lo va a hacer) era que estaba abusando del esfuerzo de se una serie de jugadores y despreciando y dejando sin minutos a otros. Es verdad que durante un largo tramo de la temporada, el italiano apostó sobre seguro, con un once tipo, porque le iba tan bien, sacando puntos que luego han sido vitales, que no veía razones lógicas para cambiar el once ni el modo de jugar. Pero cuando el Madrid fue avanzando en Champions, con partidos largos y de mucho estrés, Ancelotti sacó de la manga el as que tenía guardado. Camavinga, Valverde han sido el ejemplo más claro de que había una plantilla más profunda de lo que todos se creían. Ceballos se ha unido en este tramo final con muchísimo acierto, Nacho ha mostrado personalidad de titular en los momentos más cruciales y hasta Vallejo, un futbolista que hasta el sábado había jugado 14 minutos esta temporada, ha participado en el encuentro que dio LaLiga y en los últimos minutos contra el City parecía el central más experimentado.

Talento

Ha habido suerte, pero ha habido, sobre todo, talento. Porque si no es imposible plantarse en la final de la Champions. El talento de Vinicius para hacer daño casi siempre, contra el PSG, contra el Chelsea y en la ida frente al Manchester City; la jugada de Modric frente al PSG o el pase con el exterior a Rodrygo, que empató la eliminatoria de los cuartos de final. El talento de Rodrygo para encontrar el gol cuando parecía más complicado todo. El Madrid es más que un equipo al que el azar ha bendecido, es una plantilla con futbolistas con mucha calidad y que son capaces de sacarla en los momentos más delicados de las eliminatorias.

La mano de Ancelotti

Ni una vez en lo que llevamos de curso ha sacado pecho el entrenador blanco, pese a que sin él es bastante probable que no hubiera pasado lo que está pasando. Cuando le preguntaron antes del partido del City si fuma puros, aseguró que no, pero que lo hizo porque estaba con sus amigos, los jugadores. Se ha ido adaptando a los futbolistas, a las circunstancias y a lo que le funcionaba o no y ha conseguido que futbolistas con pocos minutos estén entregados al proyecto como los que juegan más.