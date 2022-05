Ancelotti: “Decíais que no rotaba y ahora que lo hago, no estáis contentos”

Ancelotti tiene que preparar partidos mientras piensa en la Champions. “Tenemos que jugar bien, tenemos el mismo objetivo, mantener el ritmo y ganarlo”.

También ha hablado de Haaland. “No me gusta hablar de esto, es un gran jugador y un gran club, pero me quedo con la plantilla que me ha llevado a otra final de Champions”.

Y de Rudiger: “Ya hablaremos de esto después de la final, ahora no quiero comentarlo, no es el momento. Quiero hablar del partido de mañana, de los jugadores que jugaron contra el Atlético. No es el día para hablar de los presuntos nuevos fichajes del Real Madrid”, ha continuado el entrenador madridista.

Ha reconocido que Vinicius juega muy bien por la banda izquierda. “Puede mejorar en movimiento sin balón, de disfrutar más de su velocidad en carrera para recibir el balón”,

“Estos días lo dedicamos al partido de mañana, dar minutos a los que no han jugado contra el Atlético de Madrid y después tenemos otro partido del domingo. No estamos preparando la final sino recuperar jugadores que no están listos y creemos que van a estar contra el Betis en un par de semanas”, ha continuado Ancelotti. Ayer vio el partido del Liverpool. “Lo conozco muy bien, nos enfrentamos a él todos los años, con el Nápoles, con el Everton. Lo conozco bien y ellos a mí. No hay secretos en este partido”.

El entrenador también ha hablado de Pintus, que va a estar en su séptima final de Champions: “Es uno de los mejores profesionales, con mucha experiencia, hemos combinado bien el trabajo físico con el técnico táctico. Hemos tenido una relación entre amigos, es humilde, profesional, serio, focalizado en los pequeños detalles, los jugadores tienen mucha confianza en él”.

Ha hablado de Rodrygo: “Va a crecer, mejorar, tiene talento, es inteligente y humilde. Ya esta temporada ha mejorado y va a seguir, sólo hay que esperar un poco, no se cuánto. Tenemos la suerte de tener un futbolista como él”.

Ha comentado la lesión de Fabinho. “Si pierdes la competitividad, no lo vas a hacer bien, hay que manejar el cansancio de los jugadores. Esa es la razón de los cambios. Todo el año hemos hablado de que no rotaba y ahora que lo hago, nadie está contento. Es el momento de dar minutos a todos.”

Asegura que ha sido una temporada fácil porque no ha habido problemas con los jugadores. “La dificultad para un entrenador es tener a la plantilla motivada y en este punto no he tenido ni un problema”.