El agente de Bale desvela la decisión que ha tomado sobre su futuro

Gareth Bale se va a ir del Madrid con una sensación de que no ha dado, al final, todo lo que podía dar. Le quedan dos encuentros de blanco, el del Betis y el de la final de la Champions, pero no parece que vaya a jugar o a ser convocado en ninguno de los dos porque es un futbolista que desde hace meses está más fuera que dentro del Real Madrid. Acaba su contrato en junio y no va a seguir porque ni él ni el Real Madrid tienen ningún interés en continuar juntos. Como las parejas que se rompen, no tienen nada que decirse: “Deja el Real Madrid”, ha asegurado Jonathan Barnett, su polémico representante en el periódico Record portugués. Eso era más que evidente, el rumor es que también puede dejar el fútbol, porque hace tiempo que no le llena. Su agente dice que dependerá de si Gales se clasifica para el Mundial: tiene que jugar su eliminatoria contra Ucrania: “Hay que esperar lo que podrá hacer Gales. Todo depende de si Gales se clasifica para el Mundial, entonces tomaremos una decisión, que puede variar si Gales va al Mundial o no. ¿Si es más probable que vuelva a Inglaterra? Creo que sí, pero habrá que esperar a ver si Gales se clasifica para el Mundial”.

Eso llegará después de la final de la Champions y del partido del Betis, que se juega el viernes, gracias a que el conjunto andaluz ya no se jugará plaza en la próxima edición de la Liga de Campeones, lo permitirá disponer al equipo de Carlo Ancelotti de ocho días para preparar la final del 28 de mayo ante el Liverpool en París.

LaLiga ha sacado del grupo de partidos del domingo el encuentro que enfrentará al Real Madrid y el Betis en el estadio Santiago Bernabéu, para adelantarlo dos días al viernes (21:00 horas), y aumentar el descanso del equipo de Ancelotti antes de la final de ‘Champions’.

La noticia ha caído muy bien en la casa blanca, en un lunes de descanso para la plantilla madridista que preparará desde el martes, a las 11:00 horas, en su ciudad deportiva, el último duelo liguero de una competición conquistada a falta de cuatro jornadas para el final.

Se espera el regreso del austriaco David Alaba al grupo y su vuelta a los terrenos de juego para probarse ante el Betis, una vez superada su lesión muscular en un abductor. Es el centro de atención de Ancelotti que dispone del resto de su equipo titular en perfecto estado y gran condición físico gracias a las rotaciones por las que ha apostado en el último mes.

El técnico italiano quiere realizar una prueba con el equipo que jugará la final de París ante el Betis. En caso de que las sensaciones de Alaba no sean buenas en su regreso a la dinámica de grupo, será Nacho Fernández quien ocupe su lugar en el centro de la zaga. Mientras que el uruguayo Fede Valverde ha dado un paso al frente para completar el once y resolver la única duda que mantendrá Ancelotti hasta última hora, en su ‘pulso’ con un Rodrygo que está en su mejor momento en el final de curso.

El martes finalizarán las pequeñas vacaciones que Ancelotti concedió a tres de los jugadores clave en el éxito de la temporada madridista, Thibaut Courtois, Vinícius y Karim Benzema, ausentes en el viaje a Cádiz.

También volverá tras sanción Luka Modric y se espera incluso que durante la semana se vayan incorporando al grupo Gareth Bale o Isco Alarcón. Tras la vuelta de Eden Hazard a los terrenos de juego, no quedará ningún integrante en la enfermería para la final de ‘Champions’ que el Real Madrid encarará con toda su plantilla a disposición.

Mientras que el Real Madrid aumenta días de descanso y ha seguido un plan trazado por Ancelotti para que sus jugadores lleguen en el mejor estado posible a la gran cita, con las piernas frescas, su rival, el Liverpool, ha jugado una final que ha dejado ‘tocados’ a ‘Mo’ Salah y Virgin van Dijk y es duda Firminho por una lesión muscular. Dispondrá de dos días menos de preparación, con la tensión de jugarse la Premier ante el City, con sus partidos del martes, frente al Southampton y el domingo ante los Wolves.