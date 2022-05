Ana Mena se hace viral por sus dos mensajes a Mbappé en un concierto tras ganar el Real Madrid la Champions

Los aficionados del Real Madrid celebraron la victoria en la Champions y algunos, aunque no muchos se acordaron de Mbappé y su no al club pocos días antes de la victoria de la Decimocuarta. “Hoy Mbappé no existe”, dijo el presidente del club madridista, Florentino Pérez, tras la victoria del equipo por 1-0 en el Stade de France. “Hoy se trata de las celebraciones del Real Madrid. Lo que pasó con Mbappé ya es pasado. Está olvidado”.

Pero es verdad que el capitán del equipo, Marcelo, fue interrumpido mientras se dirigía a las decenas de miles de aficionados cuando éstos comenzaron a entonar cánticos despectivos sobre Mbappé.

Más tarde, el domingo, se escucharon más ataques contra Mbappé en el Bernabéu mientras la multitud daba la bienvenida a los jugadores para celebrar el último título europeo.

El futbolista francés ha firmado sólo por tres años con el PSG, así que cuando acabe contrato, apenas tendrá 26, es decir estará en una de las mejores edades de los futbolistas, cuando a la aún juventud se une la madurez de llevar muchos años en el campo y verlo todo de otra forma. Ese podría ser el momento de ficharlo, pero aún queda mucho tiempo para llegar a eso y lo que ahora predomina en el madridismo es la decepción y el despecho habitual a quien te ha dicho que uno.

En las redes sociales se ha hecho viral el comentario que hizo en su concierto la cantante Ana Mena, muy madridista y que aprovechó una de las letras de sus canciones para acordarse del futbolista francés. “Vamos a cantarle una canción a Mbappé”, dice desde el escenario, vestida con la camiseta del Real Madrid. “¿Se la cantamos?”, pregunta y empieza su canción: “Sólo tú te vas a quedar”, y el púbico sigue: “Con una mano a’lante y otra mano atrá”.

Pero no sólo eso, en otra canción la famosa cantante entona uno de sus versos: ¿”Quién llora?, Mbappé llora”, dice

El Real Madrid ya había ganado la Champions más épica que se recuerda y la cantante quiso mandarle estos mensajes al delantero del PSG, que pese a protagonizar dos grandes partidos contra el conjunto español, fue incapaz de superarlo y como el Chelsea, el Manchester City y en la final el Liverpool, acabó derrotada ante la exhibición de los hombres de Ancelotti. La conquista de la Champions ha dejado la sonrisa en la cara de los madridistas, mientras Mbappé piensa en la próxima temporada, en la que tiene poder en el club francés para organizar y deshacer lo que quiera.