Ibai Llanos no se corta sobre el posible fichaje de Zidane por el PSG y la presión de Macron

Zidane está en boca de todos. Pero él no dice palabra, porque nunca ha sido de hablar mucho. Su representante ha negado haber hablado con el dueño del PSG, pero la prensa francesa casi da por hecha su llegada al club francés y muchos aficionados del Real Madrid sufren al verle en el club que se ha convertido, tras la no llegada de Mbappé, en el enemigo.

El PSG se está rearmando y ya ha presentado a Luis Campos como director deportivo: “Estoy encantado de unirme al París Saint-Germain, que considero el club más ambicioso y emocionante del fútbol mundial”, dijo Campos. “Creo firmemente en la visión del club y la comparto, y no puedo esperar a empezar a desatar aún más el gran potencial de este club excepcional”, ha dicho en la presentación. Es el fichaje por encima del equipo, el que sustituye a Leonardo y el que tiene que dar sentido y conducir a algún sitio a la colección de estrellas del millonario equipo parisino. Según cuentan, Campos será el principal responsable del rendimiento, la contratación y el aspecto organizativo del equipo. Es decir, uno de las voces principales a la hora de elegir entrenador. Y algunas informaciones apuntan que no era Zidane su primera elección, pero que el club francés no le está dando muchas opciones.

“Como experto en fútbol aclamado en todo el mundo, Campos es un pionero en el desarrollo y la progresión del juego, reconocido por su enfoque moderno e innovador”, dijo el PSG en un comunicado. “Campos ha supervisado la progresión de muchos nombres de renombre en el fútbol, a la vez que ha tutelado y alimentado a la nueva generación de talentos que desde entonces se han convertido en superestrellas”.

La duda ahora es quién llevará el banquillo, después de que Pochettino no cuente para casi nadie tras una temporada en el que apenas se ha puesto en valor su trabajo. El argentino ha intentado conducir el plantel de estrellas sin presionarlas en exceso y se ha llevado la Liga francesa de calle. El problema es que la derrota en el Bernabéu y la eliminación tan inesperada en ese momento en la Champions ha dejado un trauma importante.

Y de ganar Champions Zidane sabe más que nadie, con permiso de Carlo Ancelotti. Si se va, algunos madridistas sienten que su hombre, el futbolista del gol de la Novena, el segundo entrenador de la Décima y el técnico de las tres siguientes, le está traicionando. Otros piensan que pueden retener a Mbappé y fichar a Zidane, pero que ni eso es suficiente para superar al Real Madrid.

Dicen que Sarkozy y Macron han sido claves para que se quede Mbappé y el fichaje de Zidane como entrenador.



Ya me jodería haber liado todo esto para que luego el Madrid te gane la decimoquinta con 2 rebotes de Benzema, 18 paradas de Courtois y una exhibición de Vallejo. — Ibai (@IbaiLlanos) June 10, 2022

Ibai Llanos, fan madridista, ha expresado la opinión de muchos aficionados ante la aparición de los máximos mandatarios francesese en el fichaje de Zidane como ya lo hicieron para que Mbappé renunciase a su sueño de niño para jugar en el Real Madrid. El presidente francés se ha involucrado en las últimas operaciones del club parisino como si no hubiera más clubes en Francia que compiten con él y como si se tratara de una cuestión de estado.