Las reacciones de Bale que enfadan a los madridistas: así ha hablado y celebrado la victoria de su nuevo equipo en Los Ángeles

FOTO: JAE C. HONG / POOL

Los Angeles FC, se impuso en casa por 3-2 al rival, el Los Angeles Galaxy, ante un público entregado y feliz por dos razones, la victoria en lo que se puede considerar un derbi y por la llegada de Gareth Bale, que estuvo en la grada y celebró los goles y la victoria de su equipo con un entusiasmo que no se veía cuando estaba en las gradas del Santiago Bernabéu, enfadado con casi todo el mundo o por lo menos, como si casi todo le diera igual. Desde la grada, antes de bajar al césped y saludar Bale vio los dos goles de José Cifuentes y Cristian Arango para su equipo.

El delantero galés Gareth Bale, que llegó a Los Ángeles la mañana antes del partido recibió una larga y ruidosa ovación cuando llegó al estadio y se vio obligado a ponerse de pie y saludar al público, que había agotado todas las entradas. de pie en el campo y saludando al estadio, que agotó las entradas.

Tremendo Bale en su primer día con Los Angeles FC. Lo hemos visto marcar goles importantes con el Madrid y celebrarlo con un 95% menos de alegría que este en la grada pic.twitter.com/eiwVyBfRK0 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) July 9, 2022

Bale celebró cada uno de los goles de su nuevo equipo desde un palco de lujo del estadio Banc of California, y volvió al campo después y cogió un megáfono para liderar un cántico posterior al partido con sus aficionados mientras sus nuevos compañeros le rociaban con agua.

Gareth Bale ha llegado a Los Ángeles para darlo todo... en el campo y fuera de él 👀



¡No le hizo falta ni estar convocado para disfrutar así de su primer partido!



📽 @LAFC pic.twitter.com/ng9M3pWKs6 — DAZN España (@DAZN_ES) July 9, 2022

Es evidente que incluso antes de ponerse a jugar, Bale ya se ha integrado en el equipo con el que quiere mantenerse en forma para poder disputar al ciento por ciento el Mundial de Qatar, al que ha clasificado a la selección galesa. Bale no renovó con el Real Madrid porque ninguna de las dos partes quería y buscó un equipo que le ayudara a seguir jugando en el fútbol, pero en el que no viviera la presión con la que tanto sufrió en el Real Madrid. Se despidió del club blanco con una emotiva carta, pero sin que nadie echara de menos a nadie. Está claro que su llegada a Los Ángeles le ha cambiado el humor. Parece mucho más integrado y eso que apenas lleva horas y se le ve con más ganas, como si esta vez si disfrutara del fútbol como no lo hizo en España, al menos en los últimos años. Otra cosa es que el paso del tiempo, como sucedió en el Real Madrid mine también el entusiasmo de un jugador principalmente frío en su actitud hacia la grada.

Aunque esta vez parece que lo va a afrontar de manera distinta. En España se le echó en cara que no hablase español, en Los Ángeles, en cambio, lo ha hecho a la primera: “Estoy aquí en Los Angeles, nos vemos en el partido de esta noche”, dijo en el vídeo que anunciaba su llegada.

Tampoco jugó Giorgio Chiellini, que estaba convocado, pero vio el partido desde el banquillo y saltó como el que más para celebrar el tercer tanto de su equipos. Chiellini fichó el mes pasado tras 17 temporadas en la Juventus, y está claro que al LAFC le vendrá bien su presencia en la zaga tras este derbi de ida y vuelta.