El indignado mensaje de Rufián porque Ancelotti no va a ser sancionado

Carlo Ancelotti no va a sufrir castigo tras hablar de “penalti inventado”, una traducción directa de su italiano natal. Según asegura el Marca, el juez instructor de la causa va a proponer al Comité de Competición, que es quien tendría que llevar a cabo el castigo, el sobreseimiento del expediente, así que lo más lógico es que Ancelotti no reciba los cuatro partidos sin poder sentarse en el banquillo.

El entrenador del Real Madrid ya se había tomado con filosofía la posible sanción. Lleva tantos años entrenando que, decía, no iba a hacer un drama de no poder sentarse en el banquillo durante cuatro encuentros esta temporada. Pero ha sido la vez que más se ha enfadado Ancelotti con la actuación de un árbitro. Consideraba, después de verlo una y otra vez, que la mano de Asensio, con la que el Girona marcó en el Bernabéu era una de esas jugadas que los árbitros habían asegurado que no se iban a pitar, los famosos penaltitos de los había hablado el italiano: “Tengo que aclarar este tema. Me han denunciado por lo que he dicho. ‘Penalti inventado’ en Italia es ‘rigore inventato’, que han pitado un penalti que no era. No entra la mala fe, ni la acusación a un árbitro. No estoy faltando al respeto. Me pueden suspender, no... No voy a arruinar la estadística porque no esté 4 partidos”, aseguró el italiano cuando habló del asunto. Y continuó: “Mi opinión es que no era penalti por lo que nos han explicado esta temporada. No sé si han cambiado la regla. Nadie es infalible, puede ser un error. Para nosotros la claridad es que no era penalti. Es un tema del fútbol que todavía no está claro. Tienen que explicarlo porque yo entiendo muy bien la regla, no soy tonto. Nos han explicado que esto no era penalti. No sé si me van a sancionar. Sigo durmiendo por la noche. Pero quiero aclarar que no he faltado el respeto a nadie. He dicho una cosa que todo el mundo piensa. Si me suspenden, pues paciencia”.

Lo más probable ahora es que no le sancionen. Aunque como siempre, hay quien le parece mal. Ha sido Gabriel Rufián, que ya celebró la victoria del Rayo contra el Real Madrid, el que ha opinado acerca de la no sanción. “A un jugador del Valencia le sancionaron con 4 partidos tras decir que el árbitro no había querido pitar un penalti y al entrenador del Real Madrid le han sancionado con 0 partidos tras decir que el árbitro se había inventado un penalti, porque el reglamento es igual para todos”, ha escrito en las redes sociales

El portavoz de ERC en el Congreso es aficionado del Espanyol, como ha dejado claro varias veces. Como no puede ser de otra manera, us comentario ha provocdo muchas reacciones en las redes, desde quienes les apoyan hasta quien le acusa de antimadridismo: “Gaya juega y Ancelotti no, pero bueno vosotros seguíd creando antimadridismo, que me nos encanta ver cómo rabiais. Por cierto este año os vais a ir a segunda otra vez”, dice un seguidor.