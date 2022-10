Courtois alucina con el penalti de Asensio: “Eso en la Champions no se pita”

Nada más terminar el partido, Ancelotti tuvo la tentación de saltar al césped para pedir explicaciones a Melero López, pero finalmente prefirió irse al vestuario. Estaba enfadado el técnico del Real Madrid con el «episodio» que «afectó al resultado final» No vio por ningún lado el penalti de Asensio que sí consideró Iglesias Villanueva en el sala VOR: «No me gusta hablar de estas cosas, pero de vez en cuando... Habíamos encarrilado bien un partido difícil con el gol y entonces ha llegado este no penalti que nos ha costado dos puntos. No sé quién ha visto la mano. La posición de la mano izquierda es un poco rara pero está pegada al cuerpo, no lo engrandece, y además no toca el balón con esa mano. Se lo han inventado, yo creo, pero no puedo decir nada más», explicaba Ancelotti, que también reclamó el gol anulado a Rodrygo, aunque ahí admitía cierto debate. «Gazzaniga intenta acercar el balón a su cuerpo con la mano y se puede discutir si está bien anulado o no, pero la invención del penalti sí, es indiscutible. Me sorprende esta acción, porque llegó en un momento clave del partido», continuaba el entrenador italiano.

Otro que no entendía del todo lo que había pasado era Courtois, porque no le cuadraba mucho lo que dicen los colegiados en las charlas con lo que luego pitan sobre el césped. «Creía recordar que nos dijeron que si viene de un rebote propio no es mano. Es muy raro, a veces es mano y a veces no. Eso en Champions no se pita», decía el portero.

Ancelotti admitió que no habían hecho el mejor partido, algo lógico según él por el momento crítico de la temporada. «Son muchos partidos seguidos y no hay tiempo de recuperar cien por cien físicamente y mentalmente. No veo equipos que jueguen un fútbol espectacular, todos sufren», añadía Carletto, que más allá de estar dolido por el empate recordaba que la situación de su equipo sigue siendo buena. «Se nota algo del cansancio. Lo sabíamos. Son momentos de dificultad que todavía no nos ha afectado mucho, porque tenemos la opción de ser primeros en Champions y somos líderes en la Liga, que eran los dos objetivos antes del parón y que tenemos al alcance de la mano».