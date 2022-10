Lo que tienes que saber para entender el polémico penalti de Asensio: ¿Qué manos se deben pitar?

El Real Madrid se ha quejado por todas las vías posibles con el arbitraje de Mario Melero López en el Santiago Bernabéu, en el empate del equipo blanco ante el Girona. Carlo Ancelotti, Butragueño, Courtois, Asensio en redes sociales... todos se ha mostrado indignados por la acción en la que el árbitro señala un penalti a favor de los catalanes.

Marco Asensio, el protagonista de la jugada polémica del partido, se quedó un rato hablando con el árbitro tras el encuentro quejándose de la mano que le señalan y que provocó el 1-1 de Stuani. El balear, además, rajó en su cuenta de Twitter.

Definición de NO MANO que nos explican a principio de temporada…

Increíble que hoy sí … pic.twitter.com/ZSWTnGcu0u — Marco Asensio (@marcoasensio10) October 30, 2022

El balón pegó primero en el pecho del futbolista del Real Madrid y, posteriormente, salió despedido para tocar de forma ligera e involuntaria en la mano izquierda del jugador balear. El colegiado Melero López dejó seguir la jugada, al considerar en un inicio que la acción era correcta, pero unos instantes después fue llamado por el VAR para revisar la jugada. Finamente se señaló el penalti y las opiniones a favor y en contra no se hicieron esperar. Hay quienes consideran que el balón le pega primero en el pecho y por tanto es un rebote y no sería penalti, mientras otros argumentan que la posición de la mano es lo que decantó la decisión del árbitro. “El reglamento lo que dice es que una mano por encima del hombro siempre es mano, aunque le pegue en el pecho como al inicio de la jugada, donde Asensio ya la tiene abierta, entonces no cabe el procedimiento de rebote”, explicó Iturralde González en la cadena Ser. Por el contrario, Pérez Burrull en Radio MARCA no la veía sancionable: “Creo que no es una jugada para señalar la pena máxima. El balón da primero en el pecho y luego en la mano de Asensio. El jugador del Real Madrid no tiene el brazo extendido y su posición no está en dirección a portería. Para que se pite una pena máxima debe tener una mayor incidencia en el juego”.

Uno de los aspectos más polémicos en la pasada temporada fue qué era mano y qué no lo era. En este sentido, Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros explicaba al inicio de esta temporada que la norma no cambiará y que seguirá a criterio del colegiado.

Sin embargo, en la presente campaña se pone el foco en las denominadas ‘manos grises’: “Un contacto con la mano sin consecuencias ni incidencia real en el juego, la instrucción es que no se sancione. Intentaremos por todos los medios que se reduzca el número de penaltis por esas “manos “grises” que provocan desaliento y no convencen a nadie” explicó el exárbitro. Se considerarán las manos si el brazo de apoyo de un jugador en el suelo corta la jugada, si el brazo está separado del cuerpo o si en un rebote el brazo o la mano está en posición antinatural. Así que todo parece indicar que la posición en “L” de la mano de Asensio es lo que hace punible la acción.

¿Qué dice realmente la norma?

El ex árbitro Alberto Undiano Mallenco explicó durante la presentación de las normas relacionadas con las manos dentro del área cuáles son sancionables y cuáles no lo son:

🗣️ Undiano Mallenco muestra ejemplos para explicar qué manos NO SON SANCIONABLES en estos casos:



👋🏻 Posición natural



👋🏻 Pegadas o próximas al cuerpo



👋🏻 Apoyadas o hacia apoyo



👋🏻 Tras balón jugado por el mismo jugador



👋🏻 Despeje de compañero



👋🏻 Accidental inmediata o no pic.twitter.com/mHbH4SQxTr — RFEF (@rfef) August 12, 2021

SANCIONABLES:

1. Voluntarias. “No son muy habituales en fútbol profesional, pero las hay. Son más propias del fútbol base”, apuntó Undiano.

2. Mano en posición antinatural.

-- Ocupa con su brazo o mano un espacio mayor corriendo un riesgo y cortar pase o tiro.

-- Brazos alejados

3. Mano accidental que inmediatamente después acabe en gol del mismo jugador, incluso si es accidental.

NO SANCIONABLES:

1. Mano en posición natural

2. Manos pegadas o próximas al cuerpo

3. Manos apoyadas o que vayan hacia el apoyo

4. Mano tras balón jugado por el propio jugador

5. Mano procedente de despeje de compañero de equipo

6. Mano accidental e inmediata de un compañero que acabe en gol

7. Gol tras mano accidental no inmediata.