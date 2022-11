El polémico consejo de Ancelotti a Luis Enrique acerca de Sergio Ramos

Sergio Ramos se puede enfrentar al Real Madrid en los octavos de final de la Champions porque el PSG, empatado a todo con el Benfica, ha terminado como segundo del grupo y por tanto, en el sorteo del lunes 7 de noviembre, puede medirse al Real Madrid, que ha sido líder del suyo. Se repetirían los octavos de final del año pasado.

Ancelotti estaba contento por el partido del Real Madrid contra el Celtic, que dio ese primer puesto del grupo de Champions: “El partido y la interpretación desde el inicio han sido buenas. El equipo estaba concentrado. No queríamos problemas, sino tener buenas sensaciones. Hemos cumplido”, comentaba el entrenador, feliz por el papel de los jóvenes: “No tienen techo. Lo están haciendo bien y tienen la posibilidad de mejorar en muchos aspectos. Rodrygo, Vini y Valverde lo están haciendo bien. El hecho de no tener a Karim ha dado a todos más responsabilidad, sobre todo a los delanteros. Han cogido esta responsabilidad y están cumpliendo”, contaba.

También estaba feliz por la recuperación de Asensio: “Marco ha sido el mejor del partido. Ha jugado de extremo y ha combinado bien con Valverde, que estaba más abierto, y con Carvajal. La combinación entre los tres ha sido muy buena. La mayor parte del tiempo Asensio ha sido como extremo. Tiene toda la calidad necesaria cuando entra en el campo para poder marcar la diferencia. Ha sido contundente, efectivo con balón y se ha sacrificado sin él”, contaba del futbolista que hasta hace poco era un punto negro en la plantilla y ahora se ha unido al grupo. “Asensio ha aguantado y ha tenido una buena actitud cuando no ha jugado. Le ha ayudado ahora a demostrar su calidad y la aporta al equipo. No tenía dudas. Cuando no estás contento, puedes tener una reacción positiva o negativa. Él ha tenido una reacción positiva”.

Pero la sorpresa ha sido cuando al entrenador, antes de que se supiese que se podían cruzar en la próxima fase de la Champions le han preguntado si ve a Ramos con opciones de ir al Mundial. Fue uno de sus hombres de confianza en su primera época en el Real Madrid y además, el ahora futbolista del PSG había asegurado antes del encuentro de Champions que volver a la selección era un sueño y que se veía con posibilidades porque ya se había recuperado de las lesiones que le martirizaron la temporada pasada. Está en la prelista de Luis Enrique, pero eso no significa que esté cerca de regresar para jugar el Mundial de Qatar.

El viernes 11 de noviembre dará la lista el seleccionador. Si fuera por Ancelotti, Sergio Ramos tendría que estar entre los convovados sí o sí, por todo lo que puede dar al equipo en el campo y en el vestuario: “Sergio Ramos, por la experiencia y la calidad que tiene, si está bien como ahora, físicamente y como está jugando, tiene que ir al Mundial sin duda. Sigue siendo uno de los mejores centrales del mundo”, aseguró Ancelotti.