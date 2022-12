El informe no vinculante del Abogado de UE no ve abuso de posición en el veto de UEFA y FIFA a la Superliga

El abogado general de la Unión Europea (UE) ha emitido su veredicto, no vinculante, sobre si la UEFA y la FIFA tenían posición de monopolio y si es monopolio en el fútbol es legal. No es vinculante y la decisión final del Tribunal Europeo no tiene por qué seguir lo que ha asegurado el abogado general. Aunque a veces coincide, según los casos que se vean, la complejidad o la naturaleza, también puede no coincidir el dictamen ya definitivo del Tribunal Europeo que se verá entrado 2023.

El abogado general determinó que la FIFA y la UEFA no incurrieron en abuso de su posición dominante en las competiciones del fútbol europeo al bloquear con la amenaza de sanciones la creación de un torneo alternativo, la Superliga, en el que Real Madrid, FC Barcelona y Juventus de Turín son los que más apuestan por él. El resumen es que pueden organizar una competición, pero la UEFA puede vetar que participen en las suyas.

“Las normas de la FIFA y de la UEFA que supeditan la creación de cualquier nueva competición a una autorización previa son compatibles con el Derecho de la Unión en materia de competencia”, dijo en un comunicado.

Un juzgado madrileño había remitido este caso a Luxemburgo para que este tribunal dirimiera si la oposición de UEFA y FIFA a la creación de la Superliga era contraria a la norma europea de competencia, pues los abogados de este proyecto ven problemático el papel doble de regulador y operador económico de las competiciones que tienen FIFA y UEFA.

Estas dos entidades, por su parte, creen que el modelo europeo del deporte de competiciones abiertas, solidaridad, equilibrio competitivo y la promoción del fútbol base quedaría en riesgo con la puesta en marcha de esta competición alternativa y que esto prevalece sobre la libre competencia.

En su opinión, el abogado plantea que ese doble papel “no implica, en sí mismo, una infracción en materia de competencia” y afirma que los efectos restrictivos -esto es, las sanciones a los clubes implicados- derivados del sistema de autorización previa por el que se bloqueó la Superliga “son inherentes y proporcionados para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la UEFA y la FIFA”.

“Las normas de la Unión en materia de competencia no prohíben a la FIFA, a la UEFA, a sus federaciones miembro o a sus ligas nacionales amenazar con sanciones a los clubes en caso de que estos participen en un proyecto (...) que pudiera vulnerar los objetivos legítimos perseguidos por esas federaciones”, recalca el abogado.

El modelo deportivo europeo, sostiene el letrado, debe "promover competiciones abiertas, a las que todos puedan acceder gracias a un sistema transparente en el que los ascensos y descensos de categoría mantengan un equilibrio competitivo y favorezcan el mérito deportivo".

Además, el modelo europeo se basa en un sistema piramidal en el que la base es el fútbol aficionado y debe “apoyarse en un régimen de solidaridad financiera” para “redistribuir y reinvertir en los niveles inferiores del deporte los ingresos generados por los acontecimientos y las actividades de la élite”, opina el abogado general europeo.

La Superliga publicó varios mensajes en las redes en los que pide claridad a la UEFA: “Es el organizador dominante de todas las grandes competiciones entre clubes y tiene la “responsabilidad especial” de garantizar que no se deniegue indebidamente a terceros el acceso al mercado. Los criterios deben permitir establecer las condiciones de acceso al mercado de forma clara, objetiva y detallada. Dar a todo organizador de competiciones de terceros una visibilidad suficiente del procedimiento que debe seguir y de las condiciones que debe cumplir para acceder al mercado. Si se cumplen las condiciones, en principio no debería denegarse el acceso al mercado”

La UEFA se felicitó por lo defendido por el Abogado General: “La UEFA acoge con satisfacción las inequívocas conclusiones presentadas hoy por el Abogado General Rantos, que constituyen un paso alentador hacia la preservación de la actual estructura de gobernanza dinámica y democrática de la pirámide del fútbol europeo. Las conclusiones refuerzan el papel central de las federaciones en la protección del deporte, defendiendo los principios fundamentales del mérito deportivo y el acceso abierto entre nuestros miembros, así como uniendo el fútbol con responsabilidad compartida y solidaridad”, asegura el organismo europeo