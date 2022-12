El Chiringuito desvela más detalles sobre el jugador de la selección española señalado por Luis Enrique

Luis Enrique ya es historia en la selección española de fútbol. Sin embargo, hay un asunto que sigue generando incertidumbre. ¿Qué jugador no estuvo a la altura de lo esperado? El propio ‘Lucho’ así lo reconoció durante su charla con Ibai Llanos, pero no quiso dar ningún tipo de nombre. Pues bien, El Chiringuito de Jugones por medio de Javi de la Peña ha dado más información al respecto llegando a descartar a Koke, Yeremi Pino, Carvajal y a Ansu Fati. Las posibilidades quedan reducidas a Eric García, Pau Torres y Guillamón. Además del señalado hay otro que generó dudas. Recordemos que Guillamón no llegó a jugar ni un solo minuto sobre el césped.

🫵❌No es Koke, no es Yeremi Pino, no es Carvajal, no es Ansu Fati...



😳¿𝐀 𝐐𝐔𝐈𝐄́𝐍 𝐒𝐄𝐍̃𝐀𝐋𝐀 𝐋𝐔𝐈𝐒 𝐄𝐍𝐑𝐈𝐐𝐔𝐄?😳



¡@JavidelaPena nos está dando pistas en #ChiringuitoSelección! pic.twitter.com/pfRX9Ffs6J — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 15, 2022

Más allá de esta curiosidad, Luis Enrique siempre ha defendido lo máximo posible al grupo hasta el punto de asumir toda la presión en su figura en caso de elogio o fracaso. El también ex entrenador del Barcelona atraviese un momento difícil debido al mal papel de España en este Mundial. Su futuro es una incógnita.

Él quiere volver a entrenar a algún club y, aunque el mejor posicionado sea el Atlético de Madrid, se desconoce si Simeone y el cuadro colchonero llegarán a un acuerdo para poner punto y final al contrato que les une. Aparte de esta vía, también está la Premier League. El ex seleccionador manifestó que es una competición que le gusta y que además conoce muy bien pese a no tener pasado allí. Otra opción nada descartable es la Roma. Mourinho tiene muchas papeletas para acabar en la selección portuguesa y el banquillo quedaría libre para un ‘Lucho’ que es muy querido allí. Hay que estar también pendientes de la Juventus porque los italianos harán una revolución el próximo verano debido a los malos resultados que están teniendo en las últimas campañas.