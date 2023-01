Horario y dónde ver el Real Madrid-Valencia de la Supercopa de España en Arabia Saudí

A 46 partidos le queda Vicente del Bosque a Carlo Ancelotti, que hoy, contra el Valencia, en la Supercopa de España, que se juega en Arabia Saudí (20:00 horas/Movistar), cumplirá su encuentro 200 en el banquillo del Real Madrid, las dos épocas diferentes en las que ha estado. Ya ha dejado atrás a Beenhakker, el holandés que guió durante varios años a La Quinta del Buitre y delante sólo tiene mitos: Miguel Muñoz, posiblemente inalcanzable, con 605 partidos en una época en la que el calendario estaba mucho menos cargado; Zidane, al que los éxitos le llevaron a sumar muchos encuentros y llegó hasta los 263 y Vicente del Bosque.

14 títulos tiene Miguel Muñoz, a uno se quedó Zidane, en un esprint memorable e histórico y a ocho están empatados Ancelotti (2 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 1 Liga, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de España) y el mítico Molowny, el Mangas, que cogía el equipo en situaciones desesperadas y lo llevaba a la cumbre. La Supercopa que empieza hoy tiene que servir para que Carlo Ancelotti deshaga el empate y entre definitivamente en el podio de los entrenadores blancos con más trofeos conquistados. «Los títulos son importantes para este club. El año pasado esta competición nos dio mucho como la confianza y las ganas de luchar. Ojalá pueda pasar lo mismo en esta edición. Llegamos justos porque son dos partidos en poco tiempo. Tenemos que preparar bien el entrenamiento y jugar bien contra el Valencia para intentar volver a casa con otro título», decía ayer.

Necesita el título para alejar algunos fantasmas que están rondando a la plantilla durante estos últimos días. El entrenador italiano sabe mejor que nadie cómo es el Real Madrid: un día estás en la cima y al día siguiente, casi sin tiempo para digerir el éxito, están criticando tu forma de entrenar o llevar el equipo.

Supercopa de España FOTO: Antonio Cruz

Ha pasado por todo en el club: primero el éxito de la Décima para un año después, acabar la temporada sin ningún título. Volvió cuando nadie lo esperaba y otra vez conquistó la Champions y, además, LaLiga. En esta segunda temporada tiene, por tanto, que vengarse de la segunda campaña de su primera época y conseguir mantener el ritmo del equipo campeón. Estos días le está costando más en LaLiga. «Me sorprendió el partido del Villarreal porque mostramos otra cara. Tenemos que hacer las cosas bien, como el aspecto defensivo, porque no ha sido bueno. Tenemos que trabajar ahí. Pero este equipo sabe hacerlo muy bien y mejor que como lo hizo ante el Villarreal», explicaba desde Riad.

Carlo conoce perfectamente que la exigencia del banquillo blanco pasa, en primer lugar, por no tener pasado: el trabajo se demuestra día a día y lo conseguido sirve para que el recuerdo en el futuro sea de agradecimiento, pero no vale para nada en el presente. Es una presión que no todos saben llevar, pero que Ancelotti maneje con mucha naturalidad.

Ha dirigido 130 partidos de LaLiga, 45 de Champions, 17 de la Copa del Rey, 4 de la Supercopa de España, 2 del Mundial de Clubes y 2 de la Supercopa de Europa. Se ha movido en todos los terrenos y en todas las situaciones, así que nada le sorprende. Le preguntaron si el partido de hoy era un examen: «De pequeño en la escuela tenía un secreto antes de los exámenes. Mi abuela me decía ‘’pon el libro bajo la almohada’'. Y yo lo ponía y me salía siempre bien».