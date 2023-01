El mensaje más desquiciado de Lobo Carrasco contra los madridistas: “Estoy poseído”

La victoria del Barcelona contra el Real Madrid en la Supercopa de España sigue dejando reacciones, más que en tertulias que en los protagonistas del encuentro. Hacía tanto que el Barcelona se sentía por debajo del Real Madrid y miraba con envidia los éxitos del equipo que entrena Ancelotti. Por eso la Supercopa ha servido para recuperar un poco la autoestima que se había ido perdiendo entre fracasos europeos y Ligas que se dejaron de ganar. “No me siento liberado ni mucho menos. Siento presión para la Copa del Rey, la Liga, la Europa League. Esto es el Barça, por suerte o por desgracia conozco el entorno muy bien. Si seguimos sin ganar títulos a final de temporada, me vais a matar igual. Lo siento como un negocio familiar y lo sufro el triple, pero también lo disfrutas. Hay que ser muy equilibrado mentalmente”, ha asegurado Xavi antes del partido del Barcelona contra el Ceuta en la Copa del Rey.

Ancelotti, por su parte, también ha querido reivindicar al Real Madrid, que sigue siendo campeón de LaLiga y de la Champions: “Creo que es el inicio de un ciclo. Están llegando al final de su carrera jugadores que han marcado una época en este club, pero están entrando otros. Es un momento de transición desde una época fantástica a otra época. Porque el día que Karim, Toni o Luka dejen de jugar habrá otros que tomarán el mando de este equipo. No es el fin, es el inicio de un ciclo”, ha explicado el entrenador del Real Madrid, que el jueves se mide con el Villarreal en los octavos de la Copa del Rey.

En las tertulias deportivas el último Clásico ha dado mucha guerra. En El Chiringuito, Lobo Carrasco aseguró que los del Real Madrid eran perdedores, por lo que se llevó una dura respuesta de Edu Aguirre y después de Guti.

Edu Aguirre dejando por los suelos a Lobo Carrasco en 45 segundos. Verdades como puños. pic.twitter.com/5G2q6CTHtO — Strifer (@IamStrifer) January 17, 2023

El ataque de Lobo Carrasco contra los madridistas

Pero entre medias, el Lobo Carrasco seguía con su cantinela. “Vosotros habréis ganado 35 Champions y 365 Ligas”, aseguraba algo desencajado en el Twicht del programa de Atresmedia. “Pero yo soy campeón del mundo con Leo Messi y me da igual lo que hagáis ya. Es que me da lo mismo, porque siempre estaré por encima, me pongáis en la tesitura que me pongáis. Por lo tanto”, decía, “soy in-to-ca-ble”. Y seguía: “Desde el 18 de diciembre de 2022 me he convertido en intocable, me han convertido en intocable”.

Por favor alguien del @elchiringuitotv lleve al psicólogo a @lobo_carrasco y lo digo en serio, ésto no es actuado 🤣 pic.twitter.com/JoKt04BgzH — WILMER 🔱 (@wilmerleonr) January 17, 2023

Pero el discurso no acaba ahí. Va a peor. “Y remato: estoy poseído sí. Estoy poseído por alguien que nunca pensé que podría hacerme tan feliz como Diego Armando Maradona. Es como si tuviese a dos o tres Maradonas cuando veo a Messi”.

Está feliz Lobo Carrasco cuando el discurso del Barça y de Xavi dice otra cosa: “Que la euforia sea del vestuario para fuera. Nosotros, cautela y humildad y a seguir currando al máximo para que los títulos sigan llegando”, asegura el entrenador del Barcelona.