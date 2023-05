Real Madrid-Manchester City: Semifinales de la Champions League en directo (0-0)

En principio parece que Guardiola sale con un 442 normal, con Walker en el lateral derecho para parar a Vinicius, pero no me extrañaría que en realidad fuera una suerte de 352 con laterales muy abiertos y Stones ocupando casi el doble pivote. No parece el mejor día para pasarse de ofensivo, más aún quedando la vuelta de la semana que viene en el Etihad.