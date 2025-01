Las redes dictan sentencia sobre el polémico penalti pitado a Lamine Yamal: "¿Hoy no sale Laporta?"

El FC Barcelona ganó este martes al Benfica (4-5) en el Estadio da Luz, en la séptima jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en un duelo loco con remontada blaugrana con un postrero gol de Raphinha en la última jugada para sellar el billete directo a los octavos de final de esta 'Champions' donde el Barça tiene pegada y la fortuna que le esquiva últimamente en LaLiga EA Sports. Partido loco, con 9 goles, 3 penaltis y varios errores clamorosos en ambos bandos.

Si embargo la remontada de los culés no estuvo exenta de polémica sobre todo después de que el Presidente Joan Laporta fuera muy duro contra los arbitrajes en los días y las horas previas al encuentro de Champions.

El árbitro neerlandés les pitó 2 penaltis, aunque el último fue muy cuestionado sobre todo porque ni siquiera los revisó el Var y no parece que haya ninguna acción punible contra Lamine Yamal.

El gol que les metió en el partido fue el tercero de Robert Lewandowski, su segundo de la noche, que llegó tras un ‘penalti’ del que fue víctima Lamine Yamal, aunque las imágenes demostraron que en esa acción no había nada.

En la cadena Ser, el ex ábitro Iturralde González lo dejaba claro: “Le echa la mano encima... pero se deja caer al notar el contacto. Eso no es penalti”, expresó.

Una jugada de la que se quejó amargamente el entrenador del Benfica, Bruno Lage: "El penalti de Fermín López a Barreiro en el minuto 94 es un error tremendo. Si él señaló los otros penaltis, este también era. Si el de Lamine era penalti hay que mantener el criterio. Tengo que apuntar al árbitro por lo que hizo con el Barça".

Indignación en redes

Tras la polémica jugada que fue clave en la victoria blaugrana, las redes no tardaron en estallar. "¿De verdad el Barça , que va muy bien en Champions, necesita este tipo de ayudas? Lamine Yamal se tira descaradamente. Es grave que el árbitro de campo pite penalti, pero lo que es incomprensible es que desde el VAR no le avisen de que no es nada" afirmaba un usuario.

Pero la indignación fue en aumento y muchos recordaron la polémica suscitada por Joan Laporta tras el partido del Getafe. "¿Hoy no sale a hablar Laporta?", "Los sinvergüenzas que empezaron a llamar a Vini piscinero (sin razón), dirán lo mismo ahora de Lamine Yamal? Porque que se haya tirado de esa manera y que encima hayan pitado penalti es una vergüenza. Robo al Benfica", "Una vergüenza. Con estas cosas Lamine Yamal va perdiendo mi respeto como jugador poco a poco", " Si la de Lamal la hace Vinicius salen los tanques a la calle" o "El penal sobre Lamine Yamal, no puede ser pitado nunca. El joven se lanza un piscinazo. Y antes del 5-4 de Raphinha, hay uno aún más claro sobre un atacante de Benfica. Una más del Barcelona….", son algunos de los ingidnados comentarios que inundan "X".

Pero por si esto fuera poco Raphina calentó aún más el ambiente con unas declaraciones sobre los árbitros que está dando mucho de que hablar. "Si digo lo que pienso, no vuelvo a jugar en LaLiga", sentenció.

El Barca ya está en octavos pero la polémica contnúa.