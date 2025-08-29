La respuesta de Guardiola sobre España: nadie lo esperaba

Pep Guardiola compareció en rueda de prensa y, como suele ocurrir cada vez que se cruza en el camino del Real Madrid en Champions, las preguntas sobre el equipo blanco no tardaron en aparecer. El técnico catalán respondió con una frase que dio pie a múltiples interpretaciones: “Será un honor ser el entrenador visitante que más partidos ha disputado en el Bernabéu. Es bueno estar en España otra vez”. Sus palabras no pasaron desapercibidas, sobre todo porque Guardiola acostumbra a referirse con afecto explícito a Cataluña, pero rara vez utiliza el término “España” en positivo. Esta vez lo hizo.

Guardiola y Rodri

En cuanto a lo estrictamente futbolístico, el entrenador fue preguntado por el arranque de su equipo en la Premier. Con dos jornadas disputadas, Guardiola se mostró sereno y optimista: “Vamos partido a partido. Ese es el objetivo. Ayer disfrutamos del sorteo de la Liga de Campeones, estaremos ahí, en la élite del fútbol europeo, y después de dos partidos tengo la sensación de que haremos una buena temporada”.

Uno de los nombres propios que surgió fue el de Rodri, pieza fundamental en su esquema. El jugador, tras un parón por molestias físicas, fue convocado por la selección española. Guardiola aclaró que no intervino directamente en esa decisión: “No hablé nunca con el seleccionador español, pero Rodri se siente mejor y necesita minutos. Creo que hablaron entre ellos y decidieron que estuviese en la convocatoria. Si el jugador está en forma siempre tendrá mi apoyo para jugar con su selección”.

El mercado de fichajes también tuvo su espacio en la rueda de prensa. Preguntado por posibles salidas, como las de Savinho o Akanji, Guardiola se mostró tajante: “Preguntadme cuando acabe el mercado de fichajes, no hablaré de rumores hasta entonces. Preguntadme la semana que viene”. Una manera elegante de esquivar la cuestión, sin cerrar la puerta a nada pero tampoco alimentar especulaciones.

Otro momento destacado fue cuando se le preguntó por el regreso de dos viejos conocidos, De Bruyne y Sané, quienes volverán al Etihad como rivales en la Liga de Campeones. Guardiola no ocultó su satisfacción: “Estoy encantado. Está claro que necesitamos ganar a los dos equipos, al Nápoles y el Galatasaray, pero es bonito que ambos jugadores vuelvan. La gente les dará el recibimiento que merecen”.

La duda del portero

La rueda de prensa también tuvo un punto de tensión al hablar de Trafford, el portero que quedó señalado tras un error en el partido contra el Tottenham. Guardiola salió en su defensa: “Siempre cuidamos de los jugadores. Lo que pasó en el segundo gol del Tottenham no es cosa solo de Trafford. Es un hombre fuerte con una gran personalidad. Obviamente está preocupado, pero estamos aquí para ayudarle. Siempre estamos aquí para apoyar a los jugadores en los malos momentos”.

La prensa insistió en la gran incógnita: ¿quién será el portero titular el próximo partido? Guardiola respondió con ironía: “Lo decidiré mañana, cuando no haya rueda de prensa…”. Una manera de desactivar la presión y, al mismo tiempo, dejar claro que mantiene la decisión en sus manos hasta el último momento. Sobre la elección definitiva de su guardameta para la temporada, fue igualmente cauto: “En esta parte de la temporada, cuando el mercado todavía está abierto, puede pasar cualquier cosa. Luego jugamos contra el United, en la Liga de Campeones, contra el Arsenal… todo estará más claro. No es solo la portería, son los jugadores. Tenemos una plantilla amplia y habrá jugadores que quizá se marchen y tendremos que aceptarlo”.

Sobre el tamaño de su plantilla, Guardiola reconoció que no todo está en sus manos, aunque valoró el esfuerzo del club: “Es lo que hay. Sé que el club está haciendo todo lo que puede. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, no he conocido ninguno que no lo de todo”.