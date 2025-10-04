Sevilla - Barcelona: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga

El Sevilla FC y el FC Barcelona se enfrentan este domingo 5 de octubre de 2025 en el Ramón Sánchez-Pizjuán, por la octava jornada de LaLiga EA Sports, en un duelo que marcará un punto clave en la temporada tanto para el conjunto andaluz como para el líder de la competición. El Barça llega como favorito, líder invicto y con un fútbol dominante que contrasta con la irregular pero esperanzadora actualidad del Sevilla bajo la dirección de Matías Almeyda.

Los blanquirrojos afrontan el partido en su mejor momento de la temporada tras superar un inicio complicado con dos derrotas consecutivas y haber sumado tres victorias, un empate y solo una derrota en sus últimos cinco encuentros ligueros. El equipo hispalense busca afianzarse como local para lograr su primera victoria en casa esta campaña y consolidar la mejora de su rendimiento global. Sin embargo, el entrenador Almeyda no podrá contar con jugadores importantes como Tanguy Nianzou, Alfonso González y Adnan Januzaj, bajas por diversas lesiones, lo que condiciona la configuración del once.

Rayo Vallecano v Sevilla FC - LaLiga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

Por su parte, el FC Barcelona llega tras una dura derrota en la Champions League contra el PSG (1-2) que pudo pesar en lo físico y anímico, pero se mantiene sólido en LaLiga con seis victorias y un empate en siete partidos disputados, dominando la tabla con 19 puntos. El Barça de Hansi Flick continúa mostrando una gran capacidad ofensiva, siendo el equipo más goleador de las grandes ligas europeas con una media de tres goles por partido, a pesar de las ausencias de jugadores como Gavi, Fermín y Raphinha; además, nuevamente está la baja de Lamine Yamal, quien se resintió de su lesión y tampoco acompañará a La Roja.

El FC Barcelona prepara su partido ante el Sevilla FC Toni Albir Agencia EFE

El historial reciente resalta claramente al Barcelona, que ha ganado los últimos enfrentamientos contra el Sevilla, incluyendo goleadas contundentes la temporada pasada (5-1 en Montjuïc y 4-1 en el Sánchez-Pizjuán). El Sevilla no vence al Barça en LaLiga desde la campaña 2015/16, lo que añade un punto extra de motivación para los locales en busca de romper esa racha. El partido promete ser intenso, con el Sevilla necesitando un planteamiento ofensivo para sumar puntos y el Barcelona intentando mantener su invicto y liderato antes del parón por selecciones.

Horario y dónde ver online TV el Sevilla - Barcelona, LaLiga EA Sports

El partido comenzará a las 16:15 horas (hora peninsular española) y será televisado por los canales M+ LALIGA (M54-O110), M+ LALIGA HDR (M443 O111), M+ LALIGA 2 (M57 O112) y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Sevilla FC - FC Barcelona

Sevilla FC

Odysseas Vlachodimos; Azpilicueta, Marcao, Kike Salas; Carmona, Agoumé, Mendy, Suazo; Rubén Vargas, Sow o Alexis Sánchez; e Isaac Romero.

FC Barcelona

Szczesny; Koundé, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Pedri, De Jong; Roony, Olmo, Rashford y Lewandowski.

Árbitro: Alejandro Muñiz